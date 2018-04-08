15:19
8 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
9°C
14°C 2°C
  • понедельник
    17°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Новый транш от МВФ: в Кабмине резко уменьшили сумму ожидаемого кредита

328 Читати новину українською
Украина может получить меньше денег от МВФ
Украина может получить меньше денег от МВФ

В 2018 году Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает получить значительно меньше денег от МВФ, чем было запланировано до этого.

Если в предыдущих прогнозах МЭРТ была сумма в 3,5 миллиарда долларов в 2018 году, то в новом консенсус-прогнозе речь идет о 1,5 миллиарде долларов.

Читайте также: "Идет буря": член совета Нацбанка рассказал о вероятности нового транша МВФ для Украины

Что касается следующих траншей МВФ, то прогнозируется в 2019 году получить 2 миллиарда долларов (в предыдущем прогнозе было 3,4 миллиарда долларов), в 2020-м – 1,5 миллиарда долларов (3,3 миллиарда долларов), и в 2020-м – 1 миллиард долларов.

При этом в МЭРТ отмечают, что есть большой риск неполучения запланированного финансирования МВФ в 2018 году (интегральная оценка 9 из 12). Большей опасностью является лишь "дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала" и "активное военное противостояние на востоке страны" (по 11). Также большой риск в прогнозе имеет "сворачивание иностранными компаниями инвестиционных планов или перенос сроков их реализации на предстоящий период в связи с макроэкономической неопределенностью" (9).

Напомним, в МЭРТ также спрогнозировали ВВП и инфляцию в Украине на 2018-2021 годы, рост минимальной и средней зарплаты, а также сколько будет стоить доллар США к концу 2018 года.

Теги: Новости Украины Министерство экономического развития и торговли МВФ Транш МВФ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
сегодня, 12:01 Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
Ольга Черненко 859
Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
сегодня, 10:01 Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
Ірина Лаб'як 1871
Життя іноземця в Україні:
сегодня, 08:40 Життя іноземця в Україні: "люди посміхаються тільки тоді, коли вони дійсно хочуть цього"
Peter Santenello 1454
Майдан був не законним явищем, а військовим табором, який захищався і тримав повноцінну оборону
7 апреля, 22:04 Майдан був не законним явищем, а військовим табором, який захищався і тримав повноцінну оборону
Володимир Шередега 3399
Вся демократія в тріаді влади, або Як би мало бути в Україні
7 апреля, 19:03 Вся демократія в тріаді влади, або Як би мало бути в Україні
Катерина Одарченко 982
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук