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Новый тренд: где найти уникальное "вулканическое" вино

55 Читати новину українською
Новый тренд: где найти уникальное
Новый тренд: где найти уникальное "вулканическое" вино / www.thehotelspecialist.it

Среди настоящих гурманов и ценителей хорошего алкоголя могут найтись и те, кто не знают о существовании вулканического виноделия. Это и не удивительно, поскольку такое вино можно производить только с тех виноградников, которые растут на вулканической почве.

Но поскольку вулканические почвы составляют лишь 1% от всей мировой поверхности и не отличаются интенсивным плодородием, то о производстве специального алкоголя знают лишь единицы. Из-за пористости вулканического пепла и потоков лавы грунт насыщается такими питательными веществами, как магний, кальций, натрий, железо и калий.

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"Вулканическое" вино можно найти в меню некоторых ресторанов в таких местах: Канарские острова (Испания), Азорские острова (Португалия), Кампания (Италия), Санторини (Греция), а также в Венгрии, Сицилии и Калифорнии.

Разновидность элитных вулканических вин

Что интересно, такое необычное вино стало новым трендом в гастрономии и постепенно приобретает все большую популярность. Весной этого года в Нью-Йорке прошла первая международная конференция, посвященная вулканическом виноделию.


Выращивание винограда на вулканических почвах


Выращивание винограда на вулканических почвах


Выращивание винограда на вулканических почвах

Теги: LifeStyle Алкоголь Путешествия
Источник: Bloomberg
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