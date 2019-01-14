Новый тренер львовских "Карпат": насколько долго продержится очередной иностранец

2019 год для львовских "Карпат" начался с назначения нового главного тренера. Им стал испанец Фабрисиано Гонсалес, или просто Фабри. О самом тренере, его перспективах – в материале 24 канала.

Эпоха после Кононова: 15 тренеров за 7 лет

Перечислять тренеров "Карпат", особенно за последние несколько лет – дело довольно интересное. Ведь мало кто из них мог продержаться больше одного сезона у руля "зелено–белых". Некоторые из них руководили "Карпатами" по несколько дней. А были и такие, которых назначали одновременно. И понять, кто тренировал команду, с первого раза было делом нелегким.

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Постоянные тренерские изменения в "Карпатах" можно начинать после увольнения белоруса Олега Кононова. Возглавив львовский клуб 9 июня 2008 года, он продержался на посту три года. 18 октября 2011 года Кононов покинул "Карпаты".

После этого командой руководили 15 тренеров. Некоторые из них приходили в команду дважды – Павел Кучеров, Юрий Дячук-Ставицкий, Сергей Зайцев, Олег Бойчишин. И если Александр Севидов и Игорь Йовичевич могли с командой поработать целый сезон, то некоторые тренеры не продерживались на должности и нескольких дней. А некоторых из них представляли чуть ли не одновременно. Так было с Олегом Лужным и Владимиром Безубьяком в январе 2016 года. Повторилась ситуация и в июне 2016 года. Сначала "Карпаты" назначают тренером Валерия Яремченко. Он побыл в должности 11 дней и вернулся в Донецк. После этого тренером "зелено-белых" становится Анатолий Чанцев. Но он попадает в больницу, и ему на замену приходит Сергей Зайцев.

Кроме названных специалистов, стоит упомянуть Владимир Шарана и Николая Костова. В 2016 году "Карпаты" переходят на "иностранный легион". 7 октября главным тренером стал белорус Олег Дулуб. Здесь стоит отметить, что львовский клуб еще до этого пытался подписать этого специалиста, но сумел это сделать только осенью. Но даже он, несмотря на довольно успешные выступления команды (по сравнению с предыдущими годами), не удержался в клубе дольше, чем на год. Летом 2017 он покинул команду. Официальная версия – по семейным обстоятельствам.

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На замену ему приходит испанец Серхио Наварро. Он возглавил "Карпаты" 16 июня 2017 года. Меньше чем через три месяца – 12 сентября – он покинул Львов. На его место приходит Сергей Зайцев. Пробыл он тоже не долго. Уже вскоре "Карпаты" решают прибегнуть к несколько необычной практике – команду возглавляет тандем Дарио Друди – Олег Бойчишин. При этом кто и за что отвечал – трудно сказать. Главным считался именно Бойчишин, потому что он единственный в структуре клуба имел необходимую тренерскую лицензию. Но сами футболисты говорили, что всем руководит аргентинец Друди, который в то время был исполнительным директором клуба. Впоследствии и он покинет "Карпаты". Бойчишин останется. Но не на долго. 16 августа 2018 "Карпаты" представили нового наставника – Жозе Мануэля Феррейра де Мораиш. Португалец известен тем, что был помощником Жозе Моуриньо в "Порту", "Интере", "Реале" и "Челси", где неоднократно выигрывал национальные чемпионаты и международные трофеи, в частности, Лигу чемпионов. Пройдет те же три месяца, и 28 ноября Жозе Мораиш тоже покинет "Карпаты". При этом специалист выкупит свой контракт у клуба, перейдя на тренерскую работу в южнокорейский клуб "Чонбук Хендэ Моторс". В руля "зелено–белых" вновь станет Олег Бойчишин.

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13 января 2019 – "Карпаты" объявили о том, что команду возглавит испанец Фабрисиано Гонсалес. Что следует ожидать в апреле 2019?

Фабри – недолго на одном месте

О 63–летнего испанского специалиста можно сказать то, что он надолго не задерживается в одной команде. Поэтому подписание контракта на 2,5 года с "Карпатами" – это еще не гарантия, что тренер отработает весь срок. "Карпаты" стали его тридцать четвёртом (!!!) клубом в тренерской карьере, которую он начал в 1978 году. В некоторых случаях он менял по три клуба за один год. А "Карпаты" стали лишь шестым клубом в его карьере за пределами родной Испании. При этом что три клуба – это из соседней Португалии.

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Самый известный клуб – это испанская "Гранада", которую он вывел в Примеру с третьего по силе дивизиона в 2011 году. Но в элите дела пошли не слишком хорошо. И 22 января 2012 его освободили. Но именно в этом клубе Фабри продержался дольше – 81 матч.

Еще один известный клуб – греческий "Панатинаикос". Возглавил его в январе 2013 года. 31 марта этого же года покинул Афины после домашнего поражения "Платанасу". Под его руководством команда сыграла 13 матчей, где получила равное количество побед и поражений – по 5. Еще три матча закончилось вничью.

Впоследствии была трехлетний перерыв, после которой – испанская "Понферрадина" (10 матчей, три победы и шесть поражений), боливийский "Петролеро" (7 матчей, одна победа и четыре поражения). Последний клуб – испанская "Лорка" в 2018 году – всего пять побед за 24 матча. Еще 14 матчей команда проиграла.

Фабри возглавлял испанскую "Лорку"

"Карпаты" для Фабрисиано Гонсалес – самое то?

Не стоит считать, что в львовские "Карпаты" сейчас пойдут именитые тренеры с хорошей историей. Как и в украинском чемпионате в целом. Даже "Динамо" и "Шахтеру" не так легко заманить именитых игроков. Так что говорить о команде, которая занимает 10 место в турнирной таблице, а из года в год борется за выживание. Отсюда и такая тренерская чехарда, и постоянные скандалы.

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Все, что сейчас нужно "Карпатам" – это немного стабильности. С этим была надежда на Жозе Мораиша, но не сложилось (клуб не хотел отпускать наставника). Теперь таким должен стать Фабри. Поэтому остается только дождаться первых матчей, чтобы увидеть, как долго Фабрисиано Гонсалес сумеет продержаться во Львове – три месяца или дольше. И что из этого получится.