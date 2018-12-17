Новый тренер сборной по борьбе рассказал, как будет готовить команду к Олимпиаде в Токио

Новый тренер национальной сборной по вольной борьбе Григорий Данько, который приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2019 года, планирует улучшить методику подготовки спортсменов, чтобы те могли претендовать на лицензии для участия в летней олимпиаде в Токио в 2020 году.

Об этом он рассказал в интервью ИА "ЗИК".

Решение о назначении Данько главным тренером сборной по представлению Ассоциации спортивной борьбы Министерство молодежи и спорта приняло накануне.

По словам Данько, на сегодняшний день сборная находится "в плачевном состоянии".

"Когда-то мы занимали первые, вторые, третьи места в Европе. В мире были третьи, пятые. Сегодня у нас восемнадцатое, девятнадцатое место. Я думаю, именно это и стало главной причиной, почему в Ассоциации хотели сменить главного тренера", – отметил Г. Данько.

Несмотря на наличие финансирования, команда не добивается нужных результатов. "У Министерства достаточно средств. Благодаря министру, его возможностям, мы имеем достаточное финансирование. В этом году, например, команда побывала на многих учебно-тренировочных сборах. Были и в Турции, и в Грузии, в Беларуси, Буковеле. К сожалению, это не дало ожидаемых результатов. Ко мне обратились тренеры из регионов. Просят исправить эту ситуацию", – добавил он.

По его мнению, те методики тренировки и воспитания спортсменов высокого уровня, которые были раньше – изжили себя, их нужно менять.

Мы потеряли синдром победителя. Надо, чтобы ребята поверили, что они могут побеждать. Также за каждую весовую категорию должен отвечать тренер. Почему? Потому что нельзя тренировать 125 килограммов и 57 килограммов по одной программе... А еще необходимо вводить учебную часть тренировки, привлекать выдающихся спортсменов, которые могут делиться опытом, техникой,

– убежден главный тренер сборной.

Григорий Данько убежден, что первые результаты новых подходов будут уже в следующем году.

"Для того чтобы сборная участвовала в Олимпиаде, нужно завоевать лицензии для участия.... Сначала такие лицензии будут разыгрываться на чемпионате мира в августе следующего года, в Астане. Всего там будет разыграно шесть путевок в каждой весовой категории. .... По две лицензии будут разыгрываться на мировом и европейском турнирах, а также на Азиатских, Американских и Африканских играх. Всего на Олимпийских играх шестнадцать мест в каждой весовой категории. Мы планируем получить по меньшей мере три лицензии. Но для этого надо очень упорно работать", – подчеркнул он.

Григорий Данько добавил, что позитивным сдвигом последнего времени стало частичное решение проблемы со сменой гражданства профессиональными спортсменами. "Сейчас Министерство молодежи и спорта это контролирует. Очень хорошо то, что министр запретил национальным федерациям, с которыми заключено соглашение, продавать своих спортсменов за границу", – отметил он.

Напомним, ранее Ассоциация спортивной борьбы рекомендовала Министерству молодежи и спорта назначить на этот пост заслуженного тренера Украины Григория Данько. Также Ассоциация рекомендовала, а Министерство молодежи и спорта поддержало кандидатуры Владимира Евонова на должность главного тренера женской сборной по вольной борьбе, а Сергея Андреева – сборной по греко-римской борьбе.