Новый учебник истории Крыма: российские историки сделали из крымских татар предателей
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – фейковую историю Крыма изымают из школ оккупированного полуострова. Учебник для 10 класса не понравился ни крымским татарам, которые лояльно относятся к Украине, ни тем, кто служит российской власти Крыма. В учебнике крымские татары – предатели, а их депортация – обычное переселение.
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Есть ли запасы воды в крымских водохранилищах.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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