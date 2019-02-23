Новый учебник истории Крыма: российские историки сделали из крымских татар предателей

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – фейковую историю Крыма изымают из школ оккупированного полуострова. Учебник для 10 класса не понравился ни крымским татарам, которые лояльно относятся к Украине, ни тем, кто служит российской власти Крыма. В учебнике крымские татары – предатели, а их депортация – обычное переселение.

Также в выпуске: За украинскую символику и портрет Бандеры в оккупированном Крыму мужчине грозит наказание. Команде Черноморского флота России приказали следить за американским военным судном "Дональдом Куком", которое должно войти в порт Одессы. Есть ли запасы воды в крымских водохранилищах. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.