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      Новый учебник истории Крыма: российские историки сделали из крымских татар предателей

      Крым.Реалии 51 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – фейковую историю Крыма изымают из школ оккупированного полуострова. Учебник для 10 класса не понравился ни крымским татарам, которые лояльно относятся к Украине, ни тем, кто служит российской власти Крыма. В учебнике крымские татары – предатели, а их депортация – обычное переселение.

      Также в выпуске:

      За украинскую символику и портрет Бандеры в оккупированном Крыму мужчине грозит наказание.

      Команде Черноморского флота России приказали следить за американским военным судном "Дональдом Куком", которое должно войти в порт Одессы.

      Есть ли запасы воды в крымских водохранилищах.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Теги: Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии История Образование Крымские татары
      Источник: 24 канал
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