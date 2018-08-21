Новый владелец телеканала "112 Украина": что изменил кум Путина

Журналисты-расследователи программы "Схемы" обнаружили, что Виктор Медведчук купил один из телеканалов. И за последние месяцы количество месседжей от лидера пророссийской организации "Украинский выбор" в эфире значительно увеличилось. Зато прекратилось сотрудничество с "Радио Свобода".

"112 канал" готовится к новому телевизионному сезону. Одна из изюминок – реалити-шоу, которое будет вести друг Виктора Медведчука Нестор Шуфрич.

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Вместе с Вадимом Рабиновичем уникальный эксперимент будет проводить Нестор Шуфрич. Еще на канале сменилась команда, заметила медиаспециалист, а некоторых экспертов перестали приглашать на эфиры.

Еще в 2017 году меня раз в неделю приглашали на "112". Последний раз я была полтора месяца назад,

– отметила медиа-эксперт и экс-заместитель министра информполитики Татьяна Попова.

На протяжении последних месяцев, заявили медиаэксперты, на канале началась резкая, часто неаргументированная критика власти. Зато часто цитируют кума Путина Виктора Медведчука. Журналисты программы расследований "Радио Свобода" "Схемы" выяснили, что нововведения связаны со сменой собственника канала. Следы ведут к куму Путина Виктору Медведчуку.

Хотя 112 записан на жителя немецкой глубинки Эдуарда Катца. Он имеет небольшой бизнес – продает подержанные авто. На сайте его фирмы есть с десяток транспортных единиц. Однако, почему немец заинтересовался украинским медиаресурсом и где взял деньги на такую дорогую покупку?

Эдуард Катц

А генеральным продюсером телеканала стал 30-летний Артем Марчевский. Персона малоизвестная в медиапространстве. Однако с политическим прошлым. Он баллотировался в городской совет от партии "Право на власть". Возглавлял список этой политической силы Виктор Черный. Его связывают с кумом Путина. Именно на его фирму зарегистрированы автомобили, которыми пользуются охранники Виктора Медведчука. В день выхода расследования "112" прекратил сотрудничество с "Радио Свобода". Сам Марчевский отказался общаться с нашим телеканалом, мол, его комментарии можно найти в интернете.

Артем Марчевский

На "Радио Свобода" говорят, сотрудничество со "112" должно было продлиться до конца года. А проекты, подготовленные для телеканала, были довольно успешными.

Когда вышел проект "Донбасс. Реалии" на "112", доля канала увеличилась фактически в этом слоте этого дня. Проект успешный, общественно весомый, эксклюзивный,

– рассказала главный продюсер "Радио Свобода" Наталья Симонина.

"112" обещает подготовить продукт собственного производства. А политические проекты в последний год перед выборами, как известно, на вес золота. И именно их кандидаты в президенты и народных депутатов используют для влияния на электорат.