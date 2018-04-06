19:35
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
17°C 6°C
  • суббота
    11°C 4°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Новый выход Меган Маркл и принца Гарри: элегантность и искренние эмоции

120 Читати новину українською
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / dailymail.co.uk

Принц Гарри и его будущая жена Меган Маркл побывали на отборочных соревнованиях Invictus Games.

Гарри и Меган приехали поддержать спортсменов во время соревнования, по результатам которого лучшие из них отправятся в октябре на основные игры в Сидней.

Читайте также: 6 неизвестных фактов из жизни Меган Маркл


Меган Маркл и принц Гарри

В поездку в спортивный лагерь университета Бата Меган выбрала классические черные джинсы-клеш и поло, поверх которого надела стильный тренч цвета хаки. Как выяснили журналисты, это тренч от бренда Lawson стоимостью 245 долларов. Гарри же выбрал черные брюки и черную спортивную куртку с желтыми полосками.

Меган и Гарри мило общались с организаторами и спортсменами, искренне улыбались и что-то оживленно обсуждали.

Напомним, свадебная церемония принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится 19 мая.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: Daily Mail
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Про гучні справи Холодницького і затягування справ НАБУ
сегодня, 19:00 Про гучні справи Холодницького і затягування справ НАБУ
Сергій Лещенко 44
Украинские фестивали-2018, которые нельзя пропустить
сегодня, 18:02 Украинские фестивали-2018, которые нельзя пропустить
Настя Сукач 38
Навіщо Стрєлкова хочуть повернути на Донбас та що з цього вийде?
сегодня, 17:01 Навіщо Стрєлкова хочуть повернути на Донбас та що з цього вийде?
Олексій Чибісов 2695
Пасха 2018: все о праздновании в Украине
сегодня, 16:00 Пасха 2018: все о праздновании в Украине
164
Чи залишиться Молдова на мапі світу
сегодня, 15:01 Чи залишиться Молдова на мапі світу
Блог Медіа 2369
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук