Новый выход Меган Маркл и принца Гарри: элегантность и искренние эмоции

Принц Гарри и его будущая жена Меган Маркл побывали на отборочных соревнованиях Invictus Games.

Гарри и Меган приехали поддержать спортсменов во время соревнования, по результатам которого лучшие из них отправятся в октябре на основные игры в Сидней.

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Меган Маркл и принц Гарри

В поездку в спортивный лагерь университета Бата Меган выбрала классические черные джинсы-клеш и поло, поверх которого надела стильный тренч цвета хаки. Как выяснили журналисты, это тренч от бренда Lawson стоимостью 245 долларов. Гарри же выбрал черные брюки и черную спортивную куртку с желтыми полосками.

Меган и Гарри мило общались с организаторами и спортсменами, искренне улыбались и что-то оживленно обсуждали.

Напомним, свадебная церемония принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится 19 мая.