Новый взгляд на известные бренды: Burberry анонсировала результат интересного сотрудничества

В июле 2018 года компания Burberry объявила о сотрудничестве с Вивьен Вествуд и ее мужем Андреасом Кронталером. Результат мы увидим в декабре этого же года.

О коллаборации Вивьен Вествуд, Андреас Кронталера и бренда Burberry стало известно из их Instagram-страницы.

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Совместное фото с британским дизайнером и ее мужем опубликовал креативный директор бренда Burberry Риккардо Тиши.

Во временных историях на Instagram-странице бренда можно увидеть анонс видеопредставления новой коллекции. Обновленный логотип объединил Burberry, который позиционирует в черном цвете, и Вивьен Вествуд в красном. Именно такое сочетание цветов дает предвкушение панка, который основала британская дизайнер.



Скриншот из Instagram-страницы Burberry



Скриншот из Instagram-страницы Burberry

Также Риккардо Тиши активно публикует много фото с новым логотипом бренда.