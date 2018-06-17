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Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Новый взгляд на ретро: пленочные камеры могут мгновенно печатать фото

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Немецкая компания разработала насадку на пленочные камеры для мгновенной печати фото
Немецкая компания разработала насадку на пленочные камеры для мгновенной печати фото / kickstarter.com

Немецкая компания NINM Lab создала специальную насадку для пленочных фотоаппаратов, с помощью которой фото можно распечатать сразу после того, как оно было сделано.

Средства на выпуск специальной насадки под названием Instant Magny 35 разработчики собирали на Kickstarter, пишет Bird in Flight.

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Такое приложение подходит для многих марок пленочных фотоаппаратов, в частности, Nikon, Leica, Olympus Pentax и Canon.

Насадка камера фото
Насадка для пленочных камер крепится снизу

Насадка, которая крепится к камере снизу, изготовлена из легкого, но прочного пластика и алюминиевого сплава и весит чуть меньше чем 0,5 килограмма.

Насадка для плівкових камер для миттєвого друку фото
Насадка для пленочных камер для мгновенной печати фото

Купить Instant Magny 35 можно за 99-159 долларов, в зависимости от модели и марки фотоаппаратов, к которым он подходит.

Смотрите видео, как работает насадка для пленочных фотоаппаратов Instant Magny 35:

 

Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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