Xiaomi с кодовым названием Berillyium: появилась информация о новом смартфоне от технобренда
Среди новинок, над которыми китайская компания Xiaomi сейчас работает, журналисты нашли информацию об еще одном смартфоне, который имеет весьма флагманские характеристики и кодовое название Berillyium.
Как пишет ресурс XDA-Developers, информацию о новинке они заметили в начальных файлах прошивки, созданных еще в марте.
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Подчеркивается, что характеристики смартфона, как к примеру емкость батареи, и само "железо" с тех пор могли претерпеть определенные изменения.
Также известно, что это точно не Xiaomi Mi 8, поскольку новинка имеет кодовое название Berillyium.
Итак, предварительно, смартфон получит широкоформатный 18:9 LCD-дисплей с вырезом и флагманский процессор Snapdragon 845 с графикой Adreno 630.
Кроме того, устройство оснастят сканером отпечатков пальцев, но он будет размещаться не в экране, двойной основной камерой с оптическим зумом, NFC-чипом для бесконтактных платежей и батареей на 4000 мАч.
Добавим, что Berillyium, вероятно, будет работать на операционной системе Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 10.
Технические характеристики смартфона Xiaomi под кодовым названием Berillyium
Ожидается, что новый смартфон от Xiaomi будет доступен в ближайшее время в Индии, где его и представят, а потом уже выйдет на глобальный рынок.
По информации ресурса, таинственная новинка от Xiaomi может в итоге оказаться смартфоном под новым брендом POCOPHONE. Новинка с этим названием недавно прошла сертификацию в FCC.
К слову, китайский бренд Xiaomi начал разработку операционной системы MIUI 11: ее должны представить в мае – июне 2019 года.
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