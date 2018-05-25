Новый закон о безопасности данных: как компании будут адаптироваться к изменениям в законах ЕС

Сегодня, 25 мая, вступает в силу новый законопроект о защите данных в Европейском союзе – Общие правила защиты данных (GDPR – the General Data Protection Regulation).

Об этом сообщает "BBC Украина".

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Введение таких правил обяжет все интернет-сервисы, которые стремятся работать на аудиторию в Евросоюзе, изменить условия пользования так, чтобы предоставить своим пользователям больше информации о том, как используется их персональная информация. Стоит отметить, что нарушителям законодательства грозят серьезные штрафы.

Однако некоторые крупные IТ-компании объявили о прекращении работы с пользователями в ЕС именно из-за изменения законодательства. О таком решении сообщила Pinterest. Сегодня пользователи из ЕС не смогут использовать это приложение и еще один инструмент компании – новостное приложение Instapaper. В компании уже сообщили, что такой шаг временный и доступ к сервисам возобновят как только это станет возможно.

Разработчики приложения Stardust вообще удалили свой продукт из европейских локаций платформ Google Play и App Store.

Некоторые компании, которые производят видеоигры, тоже блокируют европейских пользователей вместо того, чтобы адаптироваться к новым правилам. Среди таких компаний GRAVITY Co, которая заблокировала всех пользователей игры Ragnarok Online из Европы (кроме игроков из России и некоторых стран СНГ).

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Для некоторых, конечно, новые правила создали не только новые проблемы, но и новые возможности. Так, появились уже несколько новых сервисов, которые предлагали администраторам сайтов способ выявлять пользователей из ЕС и блокировать их, если те не хотели адаптироваться к новым правилам.