Новый закон о парковках предусматривает более жестокие наказания для нарушителей

Депутаты проголосовали, а президент подписал новые правила парковки. Они значительно изменяют условия для водителей и расширяют полномочия полицейских. Также активно привлекают видеокамеры на улицах для фиксации нарушений.

Вам тоже надоело, когда авто стоят на тротуаре и трудно пройти? Вы возмущены тем, что полиция не убирает машины с газонов? Менее чем за 1 минуту эвакуатор в Стамбуле забирает авто в запрещенном для парковки месте, за границей с нарушителями не церемонятся.

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"В Украине же придерживаться правил не выгодно. Наши люди вне зависимости от положения, любят комфорт, приезжать там где им надо и становиться там где они хотят. Мы должны повысить не штрафы, а необратимость наказания, чтобы человек, который стал под знаком, особенно, если он стал не на 15-20 секунд, заплатила штраф", – рассказал основатель портала ДТП.Киев Влад Антонов.

Отныне это может стать реальностью. Парламент принял закон, который будет предусматривать обязательное наказание для нарушителей. Теперь полисмен сможет не дожидаясь водителя сразу выписывать штраф. Еще один способ – через автоматическое фото и видеофиксацию. Документ будет поступать на адрес владельца автомобиля. Если же транспортным средством пользуется доверенное лицо, или авто переоформлено, это надо будет указывать в специальных реестрах.

Это не будет так абсолютно безнаказанно как сейчас, поскольку полицейские ограничены, надо обязательно дождаться владельца, чтобы наложить штраф. И перечень более исчерпывающий, есть 17 пунктов, которые четко определяют правила, которые позволяют эвакуацию,

– подчеркнул спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Эта процедура будет неотвратима тогда, когда припарковано авто на железнодорожных путях, трамвайных путях, проезжей части в несколько полос движения, на переходах и перекрестках. Контролировать это вместе с полицейскими смогут коммунальные инспекторы, которых будут избирать в местных советах на конкурсной основе.

Нарушители будут платить непосредственно в местные бюджеты через Автоматизированную систему контроля оплаты. Тарифы штрафов неизменны, а кто будет платить в пределах 10 дней даже получит скидку в 50%. Сами же водители не против нововведений, однако от власти требуют соответствующей инфраструктуры.

Город обещает позаботиться о паркоместах, для этого у них еще есть почти полгода. Закон же вступит в силу 27 сентября 2018 года.