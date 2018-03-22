Новый закон о приватизации защищает украинскую экономику от экономической агрессии, – Нефедов

В Ураине существует более 3 тысяч государственных предприятий. Для сравнения, в Польше и Венгрии в государственной собственности чуть более 300 предприятий, в США – всего 3, в Швейцарии – 2, а в Канаде – ни одного.

Такие показатели в прямом эфире 24 Канала прокомментировал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

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Эксперт отметил, что такое количество предприятий в государственной собственности – это второй аспект проблемы, кроме коррупции. Министерство сейчас работает над документом, который называется "Государственная политика собственности", который отвечает на простой вопрос "Зачем государству нужна вся эта собственность?". Нефедов убежден, что в собственности государства должны остаться стратегические объекты, а все не стратегические – должны быть проданы.

Россиянам можно будет участвовать в приватизации государственных предприятий. Таким образом, закон защищает украинскую экономику от экономической агрессии со стороны России,

– отметил Нефедов.