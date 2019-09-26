Новый закон о публичных закупках чутко уточняет, что такое екокритерии и стандарты – разработчик

Цена больше не будет основным фактором для украинских госпредприятий при проведении закупок в системе Прозорро.

Новый закон о публичных закупках должен сделать все процедуры более эффективными, повысить качество работ и услуг, начать реальные шаги для улучшения экологической ситуации в стране. В этом убеждены эксперты – разработчики документа.

Цена больше не будет основным фактором для украинских госпредприятий при проведении закупок в системе Прозорро. Согласно закону 1076 который должен вступить в силу через полгода, расширяются возможности заказчиков для установления так называемых "неценовых критериев". В частности качество, экономичность, энергоэффективность, "стоимость жизненного цикла" товара.

Ранее неценовые критерии можно было использовать сложного или специализированного характера, и никто не мог определить корректно, что же это за сложный характер – то сейчас по новому законопроекту 1076 неценовые критерии можно применять для всех товаров и услуг,

– объясняет Роксолана Пидласа, заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития.

"Новый закон четко уточняет, что такое экологические критерии, чем должен руководствоваться заказчик. То есть это может быть ссылка на международные европейские и национальные стандарты, маркировка, методы подтверждении всем стандартам которые должны быть – протоколы, сертификаты выданные компетентными органами", – добавила Светлана Берзина эксперт UN Environmental по постоянным публичным закупкам.

В частности, специалисты выделили наиболее существенные изменения, которые предложит новый закон.