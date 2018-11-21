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      Новый закон о растаможивании "евроблях": сколько денег получит бюджет Украины

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      Доходы в бюджет от новых правил растаможивания авто на еврономерах
      Доходы в бюджет от новых правил растаможивания авто на еврономерах / Иллюстративное фото

      Ожидается, что новый закон Украины о новых правилах растаможивания ввозимых из-за границы автомобилей принесет в государственный бюджет 950 миллионов гривен. Такие данные указаны в законопроекте о госбюджете на 2019 год.

      Об этом пишет "НВ Бизнес".

      Стоит уточнить, что растаможка авто на иностранной регистрации, ввозимых в Украину в режиме транзита или временного ввоза за последние 4 года, может принести в бюджет около 1 миллиарда гривен.

      Читайте также: Почему нельзя отменить акциз на ввоз авто в Украину: в Раде дали объяснение

      Эти деньги планируют направить в специальный фонд госбюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда в 1 миллиард гривен.

      В то же время ожидается, что поступления в бюджет снизятся на 50 миллионов гривен за освобождение от налогообложения акцизом ввоза в Украину кузовов для легковых авто при условии их дальнейшего использования для изготовления автомобилей.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.

      Что предусматривает закон об автомобилях на иностранной регистрации: смотрите видео

       

       

      Теги: Новости Украины Законодательство Авто на еврономерах Новости политики Бюджет Деньги Бюджет-2019 Транспорт Авто
      Источник: 24 Канал
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