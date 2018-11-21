Новый закон о растаможивании "евроблях": сколько денег получит бюджет Украины

Ожидается, что новый закон Украины о новых правилах растаможивания ввозимых из-за границы автомобилей принесет в государственный бюджет 950 миллионов гривен. Такие данные указаны в законопроекте о госбюджете на 2019 год.

Об этом пишет "НВ Бизнес".

Стоит уточнить, что растаможка авто на иностранной регистрации, ввозимых в Украину в режиме транзита или временного ввоза за последние 4 года, может принести в бюджет около 1 миллиарда гривен.

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Эти деньги планируют направить в специальный фонд госбюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда в 1 миллиард гривен.

В то же время ожидается, что поступления в бюджет снизятся на 50 миллионов гривен за освобождение от налогообложения акцизом ввоза в Украину кузовов для легковых авто при условии их дальнейшего использования для изготовления автомобилей.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.



На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.

Что предусматривает закон об автомобилях на иностранной регистрации: смотрите видео