Новый закон о трансплантации органов: что изменит и как будет действовать

С 1 января в Украине начал действовать новый закон о трансплантации органов. Он призван облегчить жизнь украинцам, требующим такого медицинского вмешательства, и регулировать соответствующие процедуры. О главных аспектах и нюансах закона 24 каналу рассказала юрист практики корпоративного права и комплаенса адвокатского объединения "Бачинский и партнеры", помощник адвоката Олеся Тодорюк.

Закон "О применении трансплантации анатомических материалов человека" был принят 17 мая 2018 года. К 2019 году эта сфера была урегулирована законом "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку", принятым еще в 1999-м. Однако, фактически предыдущий закон никогда полноценно не работал, не было четкого правового регулирования большинства процедур, единой базы лиц, нуждающихся в трансплантации и базы доноров, отметила Олеся Тодорюк. А проведенные в период действия старого закона операции по трансплантации органов были скорее исключением, чем правилом. Именно поэтому большинство украинцев, нуждающихся в трансплантации, едут за ней за границу. Ближа всего, где возможна трансплантация – в Беларуси.

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Что предусматривает новый закон?

Его цель создать действующую систему трансплантации, которая помогла бы указанной области полноценно работать и не заставляла бы украинцев ехать для этого за границу.

Закон предусматривает создание Единой информсистемы трансплантации, включающей отдельные реестры доноров, реципиентов, анатомических материалов (всего – девять различных реестров), осуществлять распределение и определять пары донор-реципиент.

Применить трансплантацию заведение сможет только при невозможности сохранения жизни или восстановления здоровья другими методами, устанавливает консилиум врачей. Перечень заведений, имеющих лицензию на медицинскую практику с применением трансплантации, утверждает МОЗ.

Никаких изменений в Лицензионные условия осуществления медицинской практики в связи с вступлением в силу закона не внесены.

Для реализации законодательных процедур вводится понятие трансплант-координаторов, какими будут работники соответствующих медицинских учреждений. Трансплант-координаторы обеспечат получение органов для их последующей трансплантации (или изготовления биоимплантатов).

Законом предусмотрено создание Единой информсистемы трансплантации

Нужно ли согласие реципиента?

По общему правилу для трансплантации потребуется согласие реципиента.

Однако, в случае неотложного состояния прямой и неотвратимой угрозы жизни – трансплантация возможна без согласия. При этом, в случае возможных тяжелых последствий, врач должен объяснить это реципиенту и получить письменное заявление об отказе.

Закон не разграничивает понятий неотложного состояния и тяжелых последствий, что представляет риск возникновения недоразумений на этой почве.

Кто может быть донором?

Живым донором может быть совершеннолетнее дееспособное лицо, предоставившее письменное согласие, а изъятие материалов допускается в случае семейного родства или перекрестного донорства. Исключение – изъятие материалов, способных к регенерации.

По поводу умерших – каждый совершеннолетний дееспособный человек в любое время может подать письменное согласие или несогласие на донорство после ее необратимой смерти, отозвать такое согласие/несогласие или подать новое. Каждое письменное заявление отменяет представленное ранее. Указанные сведения вносятся в Единую информсистему и, по желанию, в паспорт и водительское удостоверение.

Кроме того, каждый теперь может назначить полномочного представителя, который после его смерти предоставит соответствующее согласие.

В то же время, если лицо не выразило согласия или несогласия при жизни и не определила полномочного представителя, трансплант-координатор спрашивает об этом у супруга или у близких родственников (или у лица, которое обязалось похоронить умершего).

То есть, новым законом предусмотрено презумпцию несогласия умершего на донорство его анатомических материалов. Для сравнения, во многих странах Европейского Союза (Бельгия, Австрия, Испания, Чехия, Великобритания, Венгрия, Швеция, Финляндия), а также в Беларуси, законодательство предусматривает презумпцию согласия лица на посмертное донорство. По Закону Республики Беларусь "О трансплантации органов и тканей человека" лицо, которое не желает, чтобы его органы были использованы для трансплантации, может в течение жизни выразить свое несогласие, которая вносится в соответствующий Реестр.

Законом предусмотрено презумпцию несогласия умершего на донорство

Теперь трансплантация в Украине полноценно заработает?

Принятие нового закона не означает автоматическое начало массовых трансплантаций с начала января. Закон не решит проблем, связанных с отсутствием необходимого оборудования, квалифицированных кадров, своевременного транспортировки органов и реципиентов. По информации Минздрава больницы с необходимым уровнем техники и квалификации есть только в шести городах Украины – Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре и Запорожье.

Кроме этого, времени и усилий требует разработка и запуск реестров, что будут образовывать единую Информсистему трансплантации и которые сегодня не работают.

Несмотря на это, закон является шагом вперед и будет способствовать эффективному функционированию системы трансплантации при слаженной работы органов власти и достаточного финансирования. Некоторые подзаконные нормативные акты на исполнение Закона уже приняты, в частности Кабмином 27 декабря 2018-го утвержден Порядок предоставления согласия на посмертное донорство.

Из-за сохранения презумпции несогласия на посмертное донорство бытует скептическое отношение к увеличению количества желающих "отдать" свои органы. Однако, закон предоставил возможность выразить свое согласие при жизни, что уже является существенным изменением по сравнению с предыдущим. А повлиять на желание людей сможет разъяснительная кампания, которую сейчас активно проводит МЗ.

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