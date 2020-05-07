Новый заместитель министра энергетики Бойко в 2019 году получил 5,8 миллиона гривен зарплаты

Новым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды стал Юрий Бойко. Он бывший заместитель директора по экономике и финансам "Энергорынок".

На предыдущей должности Юрий Бойко получал в разы большую зарплату, чем будет иметь в министерстве, пишет 24 канал.

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Согласно данным декларации Юрия Бойко за 2019, в ГП "Энергорынок" за год он получил 5,8 миллиона гривен зарплаты за год (более 480 тысяч гривен в месяц в среднем).

Напомним! Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц. Такое решение правительство приняло на заседании 29 апреля. В проект постановлении говорится, что решение должно вступить в силу со дня опубликования и выполняться с 1 апреля 2020 года. Подчеркивается, что размер зарплат и вознаграждений не должен превышать 47 тысяч гривен в апреле 2020 года и до конца месяца, в котором заканчивается карантин. Карантин в Украине продлили до 22 мая.

Кроме зарплаты, Юрий Бойко в 2019 году получил более 181 тысяч гривен банковских процентов. А также указал о подарке в неденежной форме, который оценен в 353 гривны.

На счетах в банке у Бойко 1,868 миллиона гривен, 71 тысяч евро и более 52 тысячи долларов. Еще 175 тысяч гривен он сохраняет наличными.

В его собственности два автомобиля – Audi Q7 2014 выпуска и Volvo ХС90 2018 выпуска. Последний он оценил в 2,1 миллиона гривен.

Юрий Бойко принадлежит квартира площадью в 61,8 метра квадратных в Броварах. Еще одна квартира в 61,7 метра квадратных в тех же Броварах принадлежит его жене. Ей же принадлежит и два земельных участка в этом городе – 1654 и 520 квадратных метров. А также дом в 250,1 метра квадратных. Однако в декларации указано, что он еще не принят в эксплуатацию. Как и гараж в 18 квадратных метров, который принадлежит самому Юрию Бойко.