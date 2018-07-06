Новым чемпионом мира по футболу станет европейская сборная
После первых двух матчей четвертьфинала Чемпионата мира, на турнире остались только европейские сборные. Поэтому одна из шести команд старого континента имеет шанс новым чемпионом мира.
Напомним, в матче 1/4 финала Франция победила Уругвай, а Бельгия выбила из турнира Бразилию. Обе европейские сборные сыграют в полуфинале между собой.
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Еще две пары четвертьфиналистов тоже состоят исключительно из европейских сборных: Хорватия – Россия и Англия – Швеция.
Стоит отметить, что на шести последних чемпионатах мира, происходившим на территории Европы, именно европейские сборной становились победителями турнира.
1966: турнир в Англии, победитель – Англия
1974: турнир в Германии (ФРГ), победитель – ФРГ
1982: турнир в Испании, победитель – Италия
1990: турнир в Италии, победитель – ФРГ
1998: турнир во Франции, победитель – Франци
2006: турнир в Германии, победитель – Италия.
Кроме того, титул четвертый раз подряд выигрывает сборная из Европы. После 2006 года, где чемпионом стала Италия, в 2010 году в ЮАР победу одержали испанцы, а в 2014 году в Бразилии торжествовали немцы.