Новым главой Пентагона может стать экс-сенатор Конгресса США Джим Уэбб, – NYT

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего сенатора Конгресса США Джима Уэбба на пост министра обороны.

Об этом сообщило издание The New York Times.

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Отмечается, что кандидатуру демократа Уэбба широко поддерживают в Белом доме. Представители вице-президента Майкла Пенса и исполняющего обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мика Малвени уже связывались с Уэббом по данному вопросу.

Он неоднократно выступал против американского вторжения в Ирак, что совпадает с позицией Трампа, который стремится выполнить свое предвыборное обещание о выводе военнослужащих США из Сирии и Афганистана. Также экс-сенатор, как и Трамп, является сторонником более агрессивных мер в отношении Китая.

Кто такой Джим Уэбб?72-летний Уэбб занимал пост сенатора Конгресса США от штата Вирджиния в 2007-2013 годах. В 2015 году боролся за пост президента США, однако впоследствии, не сумев заручиться серьезной поддержкой, снял свою кандидатуру. Несмотря на это до 2006 года Уэбб был республиканцем. В конце 1980-х годов при администрации 40-го президента США Рональда Рейгана он занимал должность министра ВМС.