Новым главой Полтавской ОГА стал Олег Синегубов: что о нем известно

В Полтаве первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов официально представил нового главу ОГА – Олега Синегубова. Новоназначенный глава анонсировал проведение аудита решений предыдущего руководства.

Трофимов признал, что власть затянула с назначением председателя ОГА. Он вручил Синегубову удостоверение и продемонстрировал соответствующий Указ президента.

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Олег Синегубов поблагодарил за честь быть главой ОГА.

Своей основной задачей считаю наведение порядка и смену местной власти для того, чтобы люди почувствовали улучшение. Будет сделан полный аудита решений предыдущего руководства, проверка их на законность и эффективность,

– заявил Синегубов.

Он также пообещал реализовывать целевые программы в области и анонсировал открытие офисов реформ.

Что известно об Олеге Синегубове?

Родился в 1983 году в Харькове.

По образованию юрист.

Работал на должности следователя на Южной железной дороге.

С августа 2008 года работает в Харьковском национальном университете внутренних дел. Сначала был старшим преподавателем, а затем деканом факультета №6.

В 2018 году принимал участие в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, но не смог набрать необходимое количество баллов на тестировании.

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О его декларации

В своей декларации Синегубов указал, что владеет четырьмя квартирами в Харькове и одной в Киеве. Собственницей еще одной квартиры в Харькове является его жена.

Синегубов владеет автомобилем Merсedes Benz 2011 года выпуска, а его жена – Porsche Cayenne 2010 года.

Семья имеет 40 тысяч долларов наличными.

За год на основном месте работы Олег Синегубов получил 290 тысяч гривен, а его жена – 62 тысячи.

О дополнительной деятельности

Кроме преподавательской и научной работы, Олег Синегубов является владельцем или соучредителем нескольких компаний и коммерческих предприятий, среди которых:

ООО "Семена Слобожанщины" – владелец;

ООО " Синегубов, Соболев и партнеры" – собственник;

ООО "Виката", которая занимается операциями с недвижимостью – соучредитель;

ООО "Сибоней сервис", видом деятельности которого является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления – соучредитель;

адвокатское объединение "Раскосов Лойес Групп" – соучредитель.

О политическом опыте