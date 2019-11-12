Новым главой Полтавской ОГА стал Олег Синегубов: что о нем известно
В Полтаве первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов официально представил нового главу ОГА – Олега Синегубова. Новоназначенный глава анонсировал проведение аудита решений предыдущего руководства.
Трофимов признал, что власть затянула с назначением председателя ОГА. Он вручил Синегубову удостоверение и продемонстрировал соответствующий Указ президента.
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Олег Синегубов поблагодарил за честь быть главой ОГА.
Своей основной задачей считаю наведение порядка и смену местной власти для того, чтобы люди почувствовали улучшение. Будет сделан полный аудита решений предыдущего руководства, проверка их на законность и эффективность,
– заявил Синегубов.
Он также пообещал реализовывать целевые программы в области и анонсировал открытие офисов реформ.
Что известно об Олеге Синегубове?
- Родился в 1983 году в Харькове.
- По образованию юрист.
- Работал на должности следователя на Южной железной дороге.
- С августа 2008 года работает в Харьковском национальном университете внутренних дел. Сначала был старшим преподавателем, а затем деканом факультета №6.
- В 2018 году принимал участие в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, но не смог набрать необходимое количество баллов на тестировании.
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О его декларации
- В своей декларации Синегубов указал, что владеет четырьмя квартирами в Харькове и одной в Киеве. Собственницей еще одной квартиры в Харькове является его жена.
- Синегубов владеет автомобилем Merсedes Benz 2011 года выпуска, а его жена – Porsche Cayenne 2010 года.
- Семья имеет 40 тысяч долларов наличными.
- За год на основном месте работы Олег Синегубов получил 290 тысяч гривен, а его жена – 62 тысячи.
О дополнительной деятельности
Кроме преподавательской и научной работы, Олег Синегубов является владельцем или соучредителем нескольких компаний и коммерческих предприятий, среди которых:
- ООО "Семена Слобожанщины" – владелец;
- ООО " Синегубов, Соболев и партнеры" – собственник;
- ООО "Виката", которая занимается операциями с недвижимостью – соучредитель;
- ООО "Сибоней сервис", видом деятельности которого является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления – соучредитель;
- адвокатское объединение "Раскосов Лойес Групп" – соучредитель.
О политическом опыте
- С ноября 2012 по декабрь 2014 года на общественных началах помогал народному депутату Верховной Рады 7-го созыва от Партии Регионов Ирине Бережной.
- 2019 года во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексея Красова.