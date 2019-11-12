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      Новым главой Полтавской ОГА стал Олег Синегубов: что о нем известно

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      Новый глава Полтавской ОГА – Олег Синегубов
      Новый глава Полтавской ОГА – Олег Синегубов / univd.edu.ua

      В Полтаве первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов официально представил нового главу ОГА – Олега Синегубова. Новоназначенный глава анонсировал проведение аудита решений предыдущего руководства.

      Трофимов признал, что власть затянула с назначением председателя ОГА. Он вручил Синегубову удостоверение и продемонстрировал соответствующий Указ президента.

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      Олег Синегубов поблагодарил за честь быть главой ОГА.

      Своей основной задачей считаю наведение порядка и смену местной власти для того, чтобы люди почувствовали улучшение. Будет сделан полный аудита решений предыдущего руководства, проверка их на законность и эффективность,
      – заявил Синегубов.

      Он также пообещал реализовывать целевые программы в области и анонсировал открытие офисов реформ.

      Что известно об Олеге Синегубове?

      • Родился в 1983 году в Харькове.
      • По образованию юрист.
      • Работал на должности следователя на Южной железной дороге.
      • С августа 2008 года работает в Харьковском национальном университете внутренних дел. Сначала был старшим преподавателем, а затем деканом факультета №6.
      • В 2018 году принимал участие в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, но не смог набрать необходимое количество баллов на тестировании.

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      О его декларации

      • В своей декларации Синегубов указал, что владеет четырьмя квартирами в Харькове и одной в Киеве. Собственницей еще одной квартиры в Харькове является его жена.
      • Синегубов владеет автомобилем Merсedes Benz 2011 года выпуска, а его жена – Porsche Cayenne 2010 года.
      • Семья имеет 40 тысяч долларов наличными.
      • За год на основном месте работы Олег Синегубов получил 290 тысяч гривен, а его жена – 62 тысячи.

      О дополнительной деятельности

      Кроме преподавательской и научной работы, Олег Синегубов является владельцем или соучредителем нескольких компаний и коммерческих предприятий, среди которых:

      • ООО "Семена Слобожанщины" – владелец;
      • ООО " Синегубов, Соболев и партнеры" – собственник;
      • ООО "Виката", которая занимается операциями с недвижимостью – соучредитель;
      • ООО "Сибоней сервис", видом деятельности которого является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления – соучредитель;
      • адвокатское объединение "Раскосов Лойес Групп" – соучредитель.

      О политическом опыте

      • С ноября 2012 по декабрь 2014 года на общественных началах помогал народному депутату Верховной Рады 7-го созыва от Партии Регионов Ирине Бережной.
      • 2019 года во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексея Красова.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Полтавы Назначения Зеленского Новости Харькова
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