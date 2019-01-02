Новым пресс-секретарем Пентагона стал Чарльз Саммерс
После отставки бывшего пресс-секретаря оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки Даны Уайт ее пост занял Чарльз Саммерс.
Об этом сообщил официальный сайт Министерства обороны США.
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Ранее 24 Канал сообщал о том, что пресс-секретарь минобороны США Дана Уайт заявила о своей отставке вслед за отставкой главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который с 1 января ушел со своего поста.
В середине августа в связи с многочисленными жалобами против Даны Уайт было начато внутреннее расследование. Как сообщает телеканал NBC, сотрудники жаловались, что пресс-секретарь заставляла их покупать колготки и другие личные вещи, убирать одежду из химчистки, бронировать посещение визажиста и помогать с документами по ипотеке.
Провел отличный день, как руководитель очень талантливой команды отдела министра обороны по связям с общественностью. Для меня большая честь, что мне доверили консультировать и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана и высокопоставленных чиновников Минобороны по связям с общественностью, а также иметь возможность работать с крупнейшими военными специалистами в мире,
– написал Саммерс в своемуTwitter.
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил об отставке предыдущего главы Пентагона Джеймса Мэттиса в декабре, поблагодарив его за работу. Предполагалось, что Маттис пойдет в феврале 2019 года. После этого были обнародованы прощальное письмо Мэттиса президенту, в котором тот рекомендовал Дональду Трампу найти министра, чьи взгляды будут больше соответствовать его собственным.