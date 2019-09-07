Експарламентерия по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом Тараса Качку назначили на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торгового представителя Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

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Моя миссия – улучшить условия доступа украинской продукции на внешние рынки, увеличить экспорт товаров с добавленной стоимостью, интегрировать украинских производителей в глобальные производственные цепи,

– отметил новоназначенный торговый представитель.

Он добавил, что эта миссия становится еще более сложной и амбициозной в условиях, когда мир стоит на грани глобальной торговой войны и рецессии и когда на фоне глобальных игроков Украина "выглядит как типичный underdog, на которого никто не ставит".

Стоит отметить, что в августе 2018 Кабмин освободил Наталью Мыкольскую с должности торгового представителя Украины – заместителя министра экономического развития и торговли. Мыкольскую уволили по собственному желанию, поскольку она временно переезжала в США для обучения в Стэнфордском университете.

Что известно о Тарасе Качку?Он является советником по стратегическим вопросам международного фонда "Возрождение", также он является советником в Министерстве иностранных дел.



В 2014-2015 годах был вице-президентом и и.о. президента Американской торговой палаты в Украине.



В 2007-2011 годах он был участником переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.