Новым тренером сборной Украины стал олимпийский чемпион

Сборную Украины по гандболу возглавил титулованный украинский игрок и тренер Сергей Бебешко, который в составе сборной СНГ побеждал на Олимпийских играх-1992 года.

В прошлом сезоне Сергей Бебешко возглавлял брестский МГК имени Мешкова, с которым выиграл чемпионат Беларуси, а в Лиге чемпионов дошел до 1/8 финала плей-офф. Информацию о назначении Бебешко подтвердила член исполкома Федерации гандбола Украины Зинаида Турчина, пишет Xsport.

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Ассистентом нового главного тренера сборной Украины станет Николай Степанец, который ранее возглавлял запорожский "Мотор".

Осенью 2018 года сборная Украины стартует в отборе на чемпионат Европы-2020. Соперниками команды Бебешко станут сборные Дании, Черногории и Фарерских островов.

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