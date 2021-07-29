Нож упал на голову 5-летнего в Днепре: пробил череп и застрял

В Днепре госпитализировали 5-летнего мальчика с ножом в голове. Оказалось, что тот упал на ребенка с кухонного шкафа. Нож пробил череп ребенка и застрял в нем.

Инцидент произошел 28 июля на улице Юрия Кондратюка. О состоянии пострадавшего рассказал директор областной детской больницы Алексей Власов.

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Провели операцию

Сразу после инцидента вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали и отправили на операцию.

Его оперативно прооперировали – достали кусок металла. Сейчас состояние малыша стабильное. Его жизни уже ничего не угрожает,

– сказал Власов.

"Информатор" сообщает, что информацию об этом инциденте подтвердили в полиции Днепропетровщины. Открывали ли уголовное производство – неизвестно.



Врач Алексей Власов общается с журналистами / Фото "Открытый"