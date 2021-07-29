Нож упал на голову 5-летнего в Днепре: пробил череп и застрял

29 июля 2021 , 17:21
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Источник:

"Открытый"

В Днепре госпитализировали 5-летнего мальчика с ножом в голове. Оказалось, что тот упал на ребенка с кухонного шкафа. Нож пробил череп ребенка и застрял в нем.

Инцидент произошел 28 июля на улице Юрия Кондратюка. О состоянии пострадавшего рассказал директор областной детской больницы Алексей Власов.

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Провели операцию

Сразу после инцидента вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали и отправили на операцию.

Его оперативно прооперировали – достали кусок металла. Сейчас состояние малыша стабильное. Его жизни уже ничего не угрожает,
– сказал Власов.

"Информатор" сообщает, что информацию об этом инциденте подтвердили в полиции Днепропетровщины. Открывали ли уголовное производство – неизвестно.


Врач Алексей Власов общается с журналистами / Фото "Открытый"

Обратите внимание! В аквапарке Happy Day в Днепре на 9-летнего мальчика упал другой ребенок. Он получил достаточно серьезные травмы – сотрясение мозга, ушиб ключицы и раны на голове. Инцидент произошел возле помещение инструктора. На место происшествия вызвали медиков.

 

Автор: Олександр Марчак