В Одессе неадекват с ножом напал на кондуктора троллейбуса

29 июля 2021 , 10:45
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Источник:

"Думская"

В Одессе неадекватный мужчина напал на кондуктора троллейбуса. Он набросился с ножом на конечной остановке. Однако, к счастью, рядом были люди, которые помогли. Поэтому злоумышленника впоследствии задержали.

Об этом сообщили журналистам в Одесгорэлектротрансе. Инцидент произошел 28 июля около 15:30.

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Кто спас потерпевшую

  • На женщину напали на конечной остановке общественного транспорта в парке Шевченко.
  • На помощь коллеге пришел водитель другого троллейбуса.
  • Он в этот момент только подъехал к конечной.
  • Злоумышленник порезал мужчине руку.
  • После этого его уже задержали полицейские.
  • Они тогда проезжали мимо.
  • Пострадавшему сразу оказали медицинскую помощь.
Обратите внимание! В больницу в Ровно вечером 7 июня доставили 56-летнего мужчину водителя маршрутки. Впоследствии оказалось, что его избил на конечной остановке сын пассажирки. Он считал, что водитель оскорбил его мать.
Автор: Олександр Марчак