Как сообщает Bloomberg, после этой атаки дронов НПЗ, принадлежащий ПАО "Роснефть", прекратил прием нефти, передает 24 Канал.

Смотрите также Делают компоненты для ракет, а ПВО не прикрыты: что производит пораженный в Арзамасе завод

Что известно об остановке НПЗ в Саратове?

Этот нефтеперерабатывающий завод стал уже третьим, который получил повреждения из-за ударов беспилотников в этом месяце.

Саратовский НПЗ, расположенный в регионе Волги, имеет проектную мощность примерно 140 тысяч баррелей сырья в сутки. Длительная остановка завода может повлиять на внутренние поставки бензина именно в то время, когда спрос на это топливо традиционно растет.

Напомним, что 10 августа дроны впервые атаковали город Ухта, что в Республике Коми, Россия, который расположен в 1 700 километрах от Украины.

Кроме того, недавно беспилотники СБУ ударили по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане. В сети распространили видео, как местные жители наблюдают за прилетом.