В ночь на 10 августа украинские беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Спутники NASA фиксировали на территории объекта масштабные пожары.

Как сообщает Bloomberg, после этой атаки дронов НПЗ, принадлежащий ПАО "Роснефть", прекратил прием нефти, передает 24 Канал.

Смотрите также Делают компоненты для ракет, а ПВО не прикрыты: что производит пораженный в Арзамасе завод

Что известно об остановке НПЗ в Саратове?

Этот нефтеперерабатывающий завод стал уже третьим, который получил повреждения из-за ударов беспилотников в этом месяце.

Саратовский НПЗ, расположенный в регионе Волги, имеет проектную мощность примерно 140 тысяч баррелей сырья в сутки. Длительная остановка завода может повлиять на внутренние поставки бензина именно в то время, когда спрос на это топливо традиционно растет.

Напомним, что 10 августа дроны впервые атаковали город Ухта, что в Республике Коми, Россия, который расположен в 1 700 километрах от Украины.

Кроме того, недавно беспилотники СБУ ударили по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане. В сети распространили видео, как местные жители наблюдают за прилетом.