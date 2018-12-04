НСК "Олимпийский" примет два матча еврокубков за два дня

На стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве в течение двух дней состоятся матчи украинских клубов в еврокубках.

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12 декабря НСК "Олимпийский" сыграют свой матч в Лиге чемпионов "Шахтер" и "Лион", которые должны были играть этот матч в Харькове на стадионе "Металлист". 24 Канал писал, что причиной переноса матча из Харькова в Киев стало введение военного положения в Харьковской области. В УЕФА заявили, что они не будут проводить матчи в таких регионах.

На следующий день, 13 декабря, "Динамо" и "Яблонец" также сыграют на НСК "Олимпийском" в Киеве. Как сообщили в УЕФА, переносить этот матч на другую арену не будут.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Военное положение в 10 украинских областях введено с 9:00 28 ноября.

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