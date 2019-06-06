"Ну что, будем прыгать": в России мэр города упала в костюме в грязь во время инспекции

В российском Омске досадный случай произошел с местным мэром Оксаной Фадиной. Во время обхода городских улиц Мерка упала прямо в грязь.

Видео с конфузом опубликовали в сети. На кадрах видно, что на пути Фадиной появляется лужа, и та предлагает перепрыгнуть ее.

Читайте также: Авто посла Канады застряло в грязи на Черкасщине: фото

"Ну что, будем прыгать?" – говорит чиновник.

В итоге ее потуги оказались неудачными, и Фадина упала прямо в грязь.

Впоследствии мэр Омска оправдала свою неудачу.

"Дорогие омичи, мэр у вас – не белоручка, грязи не боится", – отметила Фадина.

Кроме того, она добавила, что ситуация стала показательной, поэтому планирует обратить больше внимания на работу на придомовых территориях.

Мэр Омска Оксана Фадина решила проверить, как там поживает ее город, и во время обхода аварийного дома упала в грязную лужу. Все это показали омичам в прямом эфире, но потом пресс-служба мэра удалила видео. Но мы-то с вами знаем, что из Интернета так просто ничего не удалишь pic.twitter.com/lD7na40y2a — НТВ (@ntvru) 5 June 2019

Ситуация с благоустройством дворов в России оставляет желать лучшего, и это уже не первый подобный случай. К примеру, в конце марта в Выборге, что в Ленинградской области, в грязь провалился и застрял там местный школьник. Чтобы вытащить ребенка, местным жителям пришлось воспользоваться дверью и доской. Впоследствии на помощь пришли спасатели.