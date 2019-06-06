"Ну что, будем прыгать": в России мэр города упала в костюме в грязь во время инспекции
В российском Омске досадный случай произошел с местным мэром Оксаной Фадиной. Во время обхода городских улиц Мерка упала прямо в грязь.
Видео с конфузом опубликовали в сети. На кадрах видно, что на пути Фадиной появляется лужа, и та предлагает перепрыгнуть ее.
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"Ну что, будем прыгать?" – говорит чиновник.
В итоге ее потуги оказались неудачными, и Фадина упала прямо в грязь.
Впоследствии мэр Омска оправдала свою неудачу.
"Дорогие омичи, мэр у вас – не белоручка, грязи не боится", – отметила Фадина.
Кроме того, она добавила, что ситуация стала показательной, поэтому планирует обратить больше внимания на работу на придомовых территориях.
Ситуация с благоустройством дворов в России оставляет желать лучшего, и это уже не первый подобный случай. К примеру, в конце марта в Выборге, что в Ленинградской области, в грязь провалился и застрял там местный школьник. Чтобы вытащить ребенка, местным жителям пришлось воспользоваться дверью и доской. Впоследствии на помощь пришли спасатели.