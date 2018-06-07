"Ну как, закончил АТО за 2 недели?": Что депутаты сказали о Порошенко в годовщину его инаугураци

Ровно четыре года назад президент Петр Порошенко выступал в парламенте, произнося инаугурационную речь. Тогда он получил 54% голосов. Сейчас же рейтинги гаранта значительно ниже.

Согласно свежим соцопросам, Порошенко готовы поддержать не более 7% избирателей. За четвёртой год работы эксперты из фонда "Демократические инициативы" поставили ему 5 из 10 баллов.

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А вот как оценивают достижения главы государства депутаты – смотрите в видео.