"Ну как, закончил АТО за 2 недели?": Что депутаты сказали о Порошенко в годовщину его инаугураци
Ровно четыре года назад президент Петр Порошенко выступал в парламенте, произнося инаугурационную речь. Тогда он получил 54% голосов. Сейчас же рейтинги гаранта значительно ниже.
Согласно свежим соцопросам, Порошенко готовы поддержать не более 7% избирателей. За четвёртой год работы эксперты из фонда "Демократические инициативы" поставили ему 5 из 10 баллов.
Читайте также: Сегодняшний день даст нам огромные возможности, – Порошенко обратился к нардепам
А вот как оценивают достижения главы государства депутаты – смотрите в видео.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии