Нулевая толерантность к коррупции, – Залужный впервые отреагировал на скандал в Минобороны
25 января 2023, 21:05Читати новину українською
Источник:Валерий Залужный
В Украине разразился скандал вокруг оборонных закупок продуктов для ВСУ. После этого было открыто уголовное производство, проводились проверки, а в Раду внесли законопроект о прозрачности оборонных закупок.
Также на скандал отреагировал ряд должностных лиц, в том числе и министр обороны Алексей Резников. 25 января впервые прокомментировал возмутительные закупки главнокомандующий Валерий Залужный.