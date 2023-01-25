Нулевая толерантность к коррупции, – Залужный впервые отреагировал на скандал в Минобороны

25 января 2023, 21:05
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Валерий Залужный

В Украине разразился скандал вокруг оборонных закупок продуктов для ВСУ. После этого было открыто уголовное производство, проводились проверки, а в Раду внесли законопроект о прозрачности оборонных закупок.

Также на скандал отреагировал ряд должностных лиц, в том числе и министр обороны Алексей Резников. 25 января впервые прокомментировал возмутительные закупки главнокомандующий Валерий Залужный.

 

 

 

 

Автор: Юлія Якубова