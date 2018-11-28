Нулевой рубеж. Как на прифронтовой территории реагировали на украинские песни Арсена Мирзояна
Они не боятся показывать свою позицию относительно событий на Донбассе. Они едут на передовую, чтобы собственными глазами увидеть то, что там происходит. Они – известные украинцы, которые на несколько дней отправляются на передовую, чтобы поддержать наших пограничников и военных. Проект "нулевой рубеж" покажет и расскажет об эмоциях и впечатлениях известных украинцев, попавших на войну.
В прифронтовую зону с концертами к военным и простым жителям приезжал украинский певец Арсен Мирзоян.
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Сначала музыкант посетил пограничников, у него было приподнятое настроение. Для певца это первая поездка на фронт.
Сначала он вел себя немного застенчиво, но потом "вошел в роль" и проявил талант. Пел много песен ребятам. Они были удивлены, было много эмоций, снимали на свои телефоны и приглашала Мирзояна приехать еще раз,
– рассказал заместитель коменданта опреративно-боевой пограничной комендатуры "Кураховка" Андрей Мидзяновский.
Затем у Арсена Мирзояна был запланирован концерт перед местными жителями Селидовки. Для них это был сюрприз, они аплодировали и пели с музыкантом.
Концерт – бомба, надо, чтобы к нам почаще приезжали такие ребята, потому что мы соскучились,
– сказал местный житель.
Сам певец после концерта признался, что было немного страшно, потому что ему говорили, что город специфический. Однако все было хорошо и люди даже сами предлагали варианты украинских песен.
"Давно люблю песни Арсена Мирзояна, слушала их в фильмах, очень нравится украинский язык",– отметила местная жительница Селидовки.
О том, как певец выступал в Селидовской исправительной колонии – смотрите в программе.