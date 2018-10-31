Нулевой рубеж. Как пограничники ООС обыграли в матче звезд футбола

Они не боятся показывать свою позицию относительно событий на Донбассе. Они едут на передовую, чтобы собственными глазами увидеть то, что там происходит. Они – знаменитые украинцы, на несколько дней отправляются на передовую, чтобы поддержать наших пограничников и военных. Проект "Нулевой рубеж" покажет и расскажет об эмоциях и впечатлениях известных украинцев, попавших на войну.

Звезды футбола приехали на передовую, чтобы сыграть с военными матч дружбы.

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Звезды футбола приехали в Донецкую область, чтобы поддержать мир, целостность Украины, украинских военных и жителей Красногоровки.

Многие люди посетили этот матч, однако, среди них были и не заядлые поклонники футбола. Несмотря на сложную ситуацию, которая наблюдается в городе Красногоровка и несмотря на то, что ночью и в этот день были серьезные обстрелы – люди пришли без страха.

Я болею за наших пограничников. Я за военных, потому что они защищают, с ними спокойнее,

– рассказал местный житель.

Украинские бойцы увидели, что они не одни, а Украина вместе с ними.

Конечно я переживал. Однако понимал, какие величины против нас играли, но мне хотелось, чтобы наши ребята лучше себя проявили. Я хотел увидеть гол от нашей стороны,

– отметил пограничник, комендант ОБПК "Кураховка" Владислав Кизилов.

Пограничники тщательно готовились к этому матчу, а потому результат заметен – 2:0.

О впечатлениях звезд футбола и пограничников от матча – смотрите в программе.