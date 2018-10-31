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      Нулевой рубеж. Как пограничники ООС обыграли в матче звезд футбола

      Нулевой рубеж 41 Читати новину українською

      Они не боятся показывать свою позицию относительно событий на Донбассе. Они едут на передовую, чтобы собственными глазами увидеть то, что там происходит. Они – знаменитые украинцы, на несколько дней отправляются на передовую, чтобы поддержать наших пограничников и военных. Проект "Нулевой рубеж" покажет и расскажет об эмоциях и впечатлениях известных украинцев, попавших на войну.

      Звезды футбола приехали на передовую, чтобы сыграть с военными матч дружбы.

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      Звезды футбола приехали в Донецкую область, чтобы поддержать мир, целостность Украины, украинских военных и жителей Красногоровки.

      Многие люди посетили этот матч, однако, среди них были и не заядлые поклонники футбола. Несмотря на сложную ситуацию, которая наблюдается в городе Красногоровка и несмотря на то, что ночью и в этот день были серьезные обстрелы – люди пришли без страха.

      Я болею за наших пограничников. Я за военных, потому что они защищают, с ними спокойнее,
      – рассказал местный житель.

      Украинские бойцы увидели, что они не одни, а Украина вместе с ними.

      Конечно я переживал. Однако понимал, какие величины против нас играли, но мне хотелось, чтобы наши ребята лучше себя проявили. Я хотел увидеть гол от нашей стороны,
      – отметил пограничник, комендант ОБПК "Кураховка" Владислав Кизилов.

      Пограничники тщательно готовились к этому матчу, а потому результат заметен – 2:0.

      О впечатлениях звезд футбола и пограничников от матча – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Футбол Спорт Операция Объединенных сил Война на Донбассе Нулевой рубеж
      Источник: 24 канал
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