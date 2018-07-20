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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Numb или In the End: как хорошо вы знаете песни Linkin Park?

55 Читати новину українською
Тест на знание песен Linkin Park
Тест на знание песен Linkin Park / thatsmags

Лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон ушел из жизни 20 июля, ровно год назад. После себя Честер Беннингтон оставил заметное музыкальное наследие – Linkin Park слушают миллионы людей по всему миру более 20 лет. И пока музыка жива – будет жива и память.

Наверное, трудно найти человека, который ни разу не слышал такие композиции, как "Numb", "In the End", "Crawling", "Faint" и другие. Предлагаем проверить насколько хорошо вы знаете и помните хиты Linkin Park! В тесте вам предложено десять отрывков из известных песен, ваша задача – правильно угадать с какой именно.

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Для прохождения теста вам понадобится 4-5 минут, если вы в людном месте – оденьте наушники.

 

Напомним, смерть вокалиста легендарной группы Linkin Park Честера Беннингтона шокировала миллионы поклонников по всему миру ровно год назад – 20 июля 2017 года. Музыкант повесился в собственном доме. Известно, что он долгое время боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он рассказывал, что задумывался о самоубийстве и долгое время находился в депрессии. Но окончательную причину такого решения мы уже никогда не узнаем.

Теги: Новости Украины LifeStyle Linkin Park Честер Беннингтон Музыка Тесты
Источник: 24 Канал
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