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Нурмагомедов – Макгрегор: букмекеры сделали прогноз на бой

47 Читати новину українською
Нурмагомедов – Макгрегор: прогноз букмекеров
Нурмагомедов – Макгрегор: прогноз букмекеров

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула с экс-чемпионом Конором Макгрегором.

Поединок станет главным на UFC 229, который пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobil Arena 6 октября 2018 года, пишет isport.

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Букмекеры уже установили свои коэффициенты, согласно которым фаворитом боя является россиянин Хабиб Нурмагомедов. Так, на его победу букмекеры из конторы William Hill установили коэффициент 1,57, а успех ирландца оценивается в 2,37.

Отметим, что билеты на поединок стоили от 205 до 2 505 долларов, но их раскупили в первые три минуты после старта продаж.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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