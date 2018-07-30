Нурмагомедов пригрозил Макгрегору расплатой за выходку с нападением на автобус

Суд в Нью-Йорке вынес приговор Конору Макгрегору за ту выходку, что он устроил в начале апреля в Нью-Йорке. Наказание ирландца, как и следовало ожидать, получилось символическим – пять дней общественных работ и посещение курсов по управлению гневом.

В свою очередь, Хабиб Нурмагомедов высказался о процессе над МакГрегором.

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"Наконец-то вся эта история закончилась, Конор. Я был бы огорчен, если бы ты попал за решетку. Теперь я смогу устроить показательную казнь в октагоне. За все, что ты сделал. Я жду тебя и твою ирландскую команду в Нью-Йорке в ноябре, чтобы покончить с этим раз и навсегда", – цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.

Также российский боец ​​пригрозил ирландцу мучительной расплатой за все, что он сделал.

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"У меня есть план. Я вымотаю его, заставлю страдать. Не хочу, чтобы бой был быстрым, не хочу вырубать его сразу, чтобы расплатиться за все. Он должен появиться сам, должен признать поражение. Мне сложно поверить, что это наконец произойдет. Я жду подписания контракта. Тогда все будет решено", – добавил он.

Напомним, за пару дней до турнира UFC 223 после пресс-конференции участников шоу Макгрегор с группой товарищей на подземной парковке атаковали автобус, в котором находились бойцы, в том числе и Хабиб Нурмагомедов. Ирландец запустил в автобус тележку и разбил стекло. В результате травмы получили двое бойцов – Майкл Кьеза и Рэй Борг, которому осколок попал в глаз.

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