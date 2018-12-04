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      Нуждаются в тщательной проверке: кто из российских адвокатов будет защищать украинских моряков

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      Со списком адвокатов военнопленных моряков в Киев сегодня прибыл российский защитник Николай Полозов. Именно он защищает военнопленного капитана с катера "Бердянск" Дениса Гриценко.

      Сначала интересы нашего пленника взялся защищать крымский адвокат Джемиль Темишев. Именно он был в суде, когда в оккупированном Крыму моряку выбирали меру пресечения.

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      Однако со временем, не сообщая причин, отказался защищать Романа, еще когда тот был в Керчи. В личной переписке с 24 Каналу наконец рассказал, почему и даже назвал имя следующего адвоката Мокряка.

      Я выхожу из дела. Вместо меня будет московский адвокат. Наверное, адвокат Илья Новиков. Больше никаких комментариев я дать не могу. Клиенты по другому делу возражают против моего участия в этом деле,
      – заявил адвокат Джемиль Темишев.

      Новиков сначала открещивался, что берется за это дело. Но впоследствии таки подтвердил, что будет защищать Мокряка.

      Такая договоренность есть, но она до конца не оформлена. Поэтому я воздержусь от комментариев, пока я не смогу увидеться с ним лично,
      – отметил российский адвокат Илья Новиков.

      Илья Новиков не первый раз берется защищать украинских пленников. Он представлял интересы пяти политзаключенных. В частности, Клиха и Карпюка. Их двох по фальшивым обвинениям приговорили более 20 лет за якобы участие в чеченской войне. Карпюк вину признал, но впоследствии признался, что показания выбили пыткам. Однако большинству Новиков известен как один из трех защитников Надежды Савченко.

      Пока Илья ее освобождал даже выучил украинский. А один раз даже появился на публике в вышиванке. А еще Новиков стал первым иностранцем, который получил удостоверение адвоката Украины. Надежду Новиков защищал вместе Марком Фейгиным и Николаем Полозовым. По словам последнего тот все время вел свою игру.

      Илья Новиков

      В частности, без их ведома, Новиков написал Савченко закон. Тот самый, который позволяет заключенным ранее выходить на свободу. Кроме того, Полозов намекал на связи Новикова с Кремлем и ФСБ. Сейчас Полозов укомплектовывает список адвокатов пленных моряков. Мол, это сделать его попросили министр иностранных дел Украины Климкин и украинская омбудсмен Денисова. И сегодня уже состоялась встреча Денисовой с Полозовым и родным пленных моряков.

      Сегодня в Киеве я представил список адвокатов, желающих взять на себя защиту украинских военнопленных моряков. Все это происходило на встрече с родственниками в офисе омбудсмена Денисовой. В ближайшие несколько дней будет проведен межведомственной группой отбор этих адвокатов, их проверка. И после того, как будет сформирована команда, их всех пригласят в Киев, они подпишут соглашения с родственниками, после этого приступят непосредственно к работе,
      – сказал адвокат Дениса Гриценко Николай Полозов.

      На встрече присутствовал и Ахтем Чийгоз, одним из защитников которого тоже был Полозов. Крымскотатарского политика осудили в Крыму на 8 лет. Однако Россия его выдала Турции, а оттуда уже он вернулся в Украину.

      Что касается Николая (Полозова – "24"), был уже такой процесс, это мой процесс, где было около 12 участников. И за столом в зале суда садились 9-10 адвокатов. Его профессионализм, настойчивость сильно влияли на поведение других наших адвокатов. Все другие адвокаты, которые связаны с Москвой, они требуют очень тщательной проверки. В перечне, кроме Полозова и Новикова, есть этот десяток российских адвокатов, также защитники из Крыма и Украины. Окончательно кандидатуру согласовывают родственники,
      – прокомментировал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

      Кстати, российских адвокатов для украинцев – частично оплачивает государство, частично благотворительные фонды, иногда им доплачивают и сами родственники. Гонорары, конечно, меньшие, чем в Москве. Однако вполне приличные, начиная от 2500 долларов в месяц.

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море заложники
      Источник: 24 канал
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