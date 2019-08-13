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      Пивной бум, закрытие предприятий и Украина, дай воду: новости Крымнаша

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      Оккупанты собираются просить воду в Украине
      Оккупанты собираются просить воду в Украине / Народна правда

      Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Оккупированный варварами Крым обречен только на упадок".

      1. Правозащитники и родственники политзаключенных начинают региональный тур по 10 городам Украины в поддержку узников Кремля – украинцев, незаконно находящихся в тюрьмах россии и в оккупированном ею Крыму. Тур продлится до середины октября.

      тур на підтримку в’язнів Кремля
      Інфографіка Кримська правозахисна група

      2. Оккупанты вчера объявили о намерении обратиться к Украине, чтобы она пустила воду в уничтожаемый россией Крым. Придумана и новая формулировка для выпрашивания воды:

      Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории рф.

      Севастопольские пропагандоны напомнили слова Константинова, который неоднократно заявлял, что "Крым больше не нуждается в поставках днепровской воды", а также добавили:

      На сегодняшний день нехватка воды – одна из острых проблем крымского полуострова. Высокую потребность в пресной воде испытывают крупные химические предприятия ("Крымский титан", "Крымский содовый завод" и "Бром"). В частности, нехватка воды спровоцировала экологическую катастрофу в Армянске: за четыре года кислотное озеро обмелело на 30 млн кубов воды и в конце засушливого лета 2018 года начало парить кислотой. Проблема засоления подземных горизонтов после закрытия Северо-Крымского канала отмечается в Красноперекопском, Нижнегорском, Советском районах Крыма, из артезианских скважин пропадает вода, а из-за отсутствия пресной воды начинается засоление почвы.

      3. Выклянчивать воду у Украины оккупанты подключили коллаборанта из Крыма Михаила Шеремета, ныне сидящего в Госдуре:

      Крым адаптировался к водной блокаде со стороны Украины. Население не испытывает нужды в воде. Но перекрытие Северо-Крымского канала привело к заболачиванию земель Херсонской области Украины, страдает сельское хозяйство. В вопросе поставки днепровской воды пора исключить любую политику, должна работать исключительно экономика.

      Во как – заботятся, оказывается, о Херсонской области, а у Крыма проблем нет.

      4. Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич ответил оккупантам:

      "1. Крым является территорией Украины. Поэтому рф не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина;

      2. Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла НЕ русло реки Днепр, а технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право;

      3. По всем подсчетам пресной воды в Крыму для нужд населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта по днепровской воде не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы. Крым – это Украина".

      Антон Кориневич
      Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич / Фото Courtesy Photos

       

      5. Утром – Крым. Вечером – вода. Вечером – Крым. Утром – вода. Предельно ясно для рузке оккупантов.

      6. Недавно Константинов заявил:

      За последние 5 лет у крымских предприятий появился серьезный запас прочности для успешного развития. Подтверждением тому выступает наша гордость – "Пивобезалкогольный комбинат "Крым". Предприятие на протяжении последних лет активно набирает обороты.

      А давайте дадим слово ватникам. Крымский экономический эксперт Александр Басов:
      "Увы, статистика говорит об обратном. Численность малых предприятий в Крыму сократилась в десятки раз. Если в 2013 году их было около 50 тысяч, то в 2019 году осталось менее 1400. Я не знаю, дышит ли вообще экономика полуострова. Приведу еще пару цифр. Поскольку Константинов часто говорит о том, как полезны санкции для Крыма. Еще пять лет назад крымская промышленность производила и экспортировала товаров на 1 миллиард долларов. Сейчас экспорт Крыма – около 40 млн долларов в год. Так что "успехи" налицо".

      Олег Зубков:
      "Безусловно, Владимиру Константинову виднее, что происходит с региональной экономикой. Однако, если брать в пример бурное развитие пивкомбината "Крым", то это не показатель для меня. Просто импортное пиво из-за санкций не завозится, а то, что просачивается в Крым, стоит очень дорого. Украинского пива нет, вот и возросли объемы продаж крымского пива".

      Общественный активист Дмитрий Демчук:
      "Хороший и характерный пример выбрал господин Константинов с "Пивобезалкогольным комбинатом "Крым"! Лучше и не придумаешь. Это все, что осталось и в чем можно отметить рост от былой славы крымских вин, крымской сельхозпродукции, Крыма как международного курорта! Все, что можно было развалить – развалили и раздерибанили. Предприятия балансируют на грани банкротства, малый бизнес сократился – тысячи индивидуальных предпринимателей закрыли деятельность. Постоянные сокращения и урезание всех доплат в бюджетных организациях, зарплаты от 8 до 15 тыс. в месяц".

      Активист ватного движения "Свободный Крым" Решад Меметов:
      "Раньше в Крыму активно развивались миницеха, в том числе по производству здоровой экологически чистой продукции из крымского молока. Теперь многие закрылись, так как они вынуждены работать в тех же условиях, что и заводы. Этого требует российское законодательство, которое, как отмечают многие эксперты и практики, заточено на интересы крупного бизнеса. Как это выдержать? А никак. Люди попросту закрывают свои предприятия".

      7. Первого июля 2019 года вооруженными оккупантами на глазах у Поклонской был отжат санаторий "Парус" в Гаспре (возле Ласточкиного гнезда). Оккупант Владимир Гарначук, которого еще в начале оккупации отодвинули от бюджетного корыта, рассказал подробности и обвинил во всем почему-то "украинские традиции":

      "Сотрудников, оказавших сопротивление, просто "поломали" и выбросили за территорию санатория. Что интересно, в интернете пишут, что в санатории традиционно отдыхали прокуроры и следователи из разных регионов россии. Но теперь "Парус", по сути, передан Судебному департаменту Крыма – по словам местных, захват был организован главой судебного департамента Крыма, долларовым миллионером Керимом Акуевым.

      Рейдерский захват, к слову, произошел на глазах у Натальи Поклонской, ныне депутата Госдумы, а в прошлом прокурора Крыма и частого гостя "Паруса". Но рейдеры заблокировали Поклонскую за пределами санатория и заявили, что ее путевка аннулирована. В личных разговорах Акуев утверждает, что его действия согласованы на уровне московского руководства, а Поклонская еще поплатится за то, что лезет не в свои дела".

      На сайте санатория до сих пор написано:

      Сообщаем Вам о том, что 01 июля 2019 года Санаторий "Парус" захвачен группой рейдеров-мошенников. Все брони и путевки с 01 июля оплачены Вами на счета преступников! Будьте бдительны!

      Месяц назад эта тема была быстро замята, но сейчас снова всплыла, т.к. пауки в банке готовятся к "выборам", которые оккупанты проведут 8 сентября.

       

      8. Гоблин пожаловался путину на высокие цены в Крыму и выразил "НАДЕЖДУ" на то, что запуск железнодорожного сообщения "частично снимет этот вопрос". Кроме того, коллаборант "НАДЕЕТСЯ", что запуск ЖД ветки приведет в Крым российские торговые сети, которые боятся санкций. Видимо, с ЖД веткой, по мнению Гоблина, страх санкций улетучится. Напомню, что ранее оккупанты вместе с Гоблином уверяли, что цены упадут сразу после строительства моста, но цены, наоборот, только выросли.

      9. Продавшийся с потрохами Кремлю пропагандон Graham Phillips снова приехал в оккупированный Крым, чтобы снять очередную дичь о том, как россия принесла на полуостров "счастье и процветание". Совсем все плохо, раз опять подключили этого го**она.

      P.S. "Удивляет не факт развала всего в Крыму, а тупорылость ваты, имевшей ожидания на другой исход "развития" оккупированной варварами территории," – этим сообщением евпаторийца завершаю сегодняшний выпуск.

      Читайте предыдущий дайджест: В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша

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      Автор: КРЫМский бандеровец
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Новости Крыма Аннексия Крыма Цены Водоснабжение
      Источник: КРЫМский бандеровец
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