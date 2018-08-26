14:35
26 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    32°C 17°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Нужна ли в Украине система автоматической фиксации нарушений ПДД

131 Читати новину українською

Очень часто причиной таких страшных аварий, как в Болгарии, становится нарушение правил дорожного движения. И не считаться с ними могут как водители, так и пешеходы. Одни переходят дорогу в непозволительном месте, другие – давят на педаль газа, когда нужно тормозить.

Например, случай в центре Киева – четыре человека неспешно переходили на другую сторону Крещатика вместо того, чтобы воспользоваться подземным переходом. На улице восемь полос для автомобилей, в том числе двойная сплошная. Как следствие – автомобиль сбивает девушку.

Читайте также: Журналистке 24 канала угрожают: она стала свидетелем ДТП с пьяным мажором в Киеве

Другой случай – женщина с собакой переходили дорогу по зебре. Водитель загруженной фуры не успел затормозить, прицеп перевернулся прямо на случайный автомобиль.

ДТП
Люди переходили Крещатик через восемь полос, игнорируя подземный переход

Жажда скорости водителя БМВ сделала его известным после аварии на Днепровской набережной Киева. Он полностью разбил три автомобиля. Камеры зафиксировали, как он газовал по улицам столицы среди белого дня, не сбавляя скорости ни на пешеходных переходах, ни на красном сигнале светофора. Да еще и пересекал двойную сплошную. Итог такой езды уже известен всей Украине.

ДТП
Больше всего пострадал автомобиль, совершенно не причастный к нарушению ПДД

Где виноваты пешеходы, где водители – должны определять правоохранители. Но пока у полиции нет возможности автоматически фиксировать правонарушения и моментально реагировать на дерзость участников движения. Сейчас чиновники решают, как и когда вводить систему фиксации нарушений правил дорожного движения. Она должна повлиять на ситуацию на автодорогах Украины.

Читайте также: В Ровно таксист стрелял в пассажиров: фото, видео

Опираются украинские чиновники на опыт соседей. Например, с установлением камер в Польше количество аварий уменьшилось на 30%. И это при том, что там камер в семь раз меньше, чем планируют поставить в Украине. Такая же статистика и в Беларуси, хотя камер там – еще меньше.

Автор: Егор Скорина
Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
сегодня, 14:00 Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
Тетяна Мартинюк
Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
сегодня, 13:11 Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
Наталя Сколоздра
Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
сегодня, 13:00 Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
Олександра Дрік
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сегодня, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
сегодня, 08:15 У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
Ольга Черненко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна-П" прошли успешное испытание: фото
 28 февраля , 16:11
Взрыв в харьковском пабе "Стена" (Фото)
 9 ноября 2014 , 23:30
"Волынь" не удержала победу в матче против "Карпат"
 2 октября 2016 , 16:02
Гройсман заверил Чеферина, что Украина максимально качественно подготовится к финалу ЛЧ-2018
 11 ноября 2016 , 19:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук