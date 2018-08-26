Нужна ли в Украине система автоматической фиксации нарушений ПДД

Очень часто причиной таких страшных аварий, как в Болгарии, становится нарушение правил дорожного движения. И не считаться с ними могут как водители, так и пешеходы. Одни переходят дорогу в непозволительном месте, другие – давят на педаль газа, когда нужно тормозить.

Например, случай в центре Киева – четыре человека неспешно переходили на другую сторону Крещатика вместо того, чтобы воспользоваться подземным переходом. На улице восемь полос для автомобилей, в том числе двойная сплошная. Как следствие – автомобиль сбивает девушку.

Читайте также: Журналистке 24 канала угрожают: она стала свидетелем ДТП с пьяным мажором в Киеве

Другой случай – женщина с собакой переходили дорогу по зебре. Водитель загруженной фуры не успел затормозить, прицеп перевернулся прямо на случайный автомобиль.



Люди переходили Крещатик через восемь полос, игнорируя подземный переход



Жажда скорости водителя БМВ сделала его известным после аварии на Днепровской набережной Киева. Он полностью разбил три автомобиля. Камеры зафиксировали, как он газовал по улицам столицы среди белого дня, не сбавляя скорости ни на пешеходных переходах, ни на красном сигнале светофора. Да еще и пересекал двойную сплошную. Итог такой езды уже известен всей Украине.



Больше всего пострадал автомобиль, совершенно не причастный к нарушению ПДД



Где виноваты пешеходы, где водители – должны определять правоохранители. Но пока у полиции нет возможности автоматически фиксировать правонарушения и моментально реагировать на дерзость участников движения. Сейчас чиновники решают, как и когда вводить систему фиксации нарушений правил дорожного движения. Она должна повлиять на ситуацию на автодорогах Украины.

Читайте также: В Ровно таксист стрелял в пассажиров: фото, видео

Опираются украинские чиновники на опыт соседей. Например, с установлением камер в Польше количество аварий уменьшилось на 30%. И это при том, что там камер в семь раз меньше, чем планируют поставить в Украине. Такая же статистика и в Беларуси, хотя камер там – еще меньше.