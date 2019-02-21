Нужна отдельная должность вице-премьер-министра по вопросам туризма и инфраструктуры, – Садовый

Поддерживать развитие туристической отрасли Украины обещает кандидат в президенты Андрей Садовый.

Он первым из участников предвыборной гонки подписал соответствующий меморандум с туристическим сообществом, обязавшись в случае победы способствовать формированию эффективной индустрии.

"Обидно, но очень немного украинских чиновников понимают, что 10% денег мира "крутятся" в туризме. По моему убеждению, туризм для Украины – это прежде всего десятки тысяч рабочих мест. Это сотни миллионов долларов, которые можно инвестировать в экономику, и которые дадут импульс для малого и среднего бизнеса. Это возможность объединить страну", – сказал Андрей Садовый и призвал и других кандидатов в президенты взять на себя обязательства по развитию туризма.

По убеждению политика, в правительстве необходимо создать отдельную должность вице-премьер-министра по вопросам туризма и инфраструктуры.

"Потому что это взаимосвязанные вещи. Нам сейчас нужно восстановить работу всех аэропортов в областных центрах, организовать прямое сообщение между ними – не через Киев. Сделать инвентаризацию, определить точки роста, как, например, промышленный туризм, организовать качественную рекламу. А приобщать туризм к культуре или спорту, как это в разные времена предлагалось, означает "замуровать" его, чтобы не мешал", – отметил Садовый.

Он делится собственным опытом, когда, начав работать городским головой Львова, одним из приоритетных направлений развития определил именно туризм:

"Это был 2007 год, и все надо мной смеялись. Мол, какой туризм, надо тяжелую промышленность развивать. Но сегодня Львов принимает 2,5 миллиона туристов в год, годовые инвестиции в экономику города составляют 17 миллиардов гривен, развивается аэропорт, открываются новые направления. И главное – люди имеют работу, а не выезжают за границу".