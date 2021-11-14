Нужно увольнять все руководство полиции Харькова, – активист о резонансных ДТП

В Харькове в течение октября – ноября случилось несколько резонансных смертельных ДТП, так как водители чувствуют себя безнаказанными и продолжают нарушать правила дорожного движения. Ввиду этого, нужно увольнять все руководство полиции города.

Об этом рассказал в эфире 24 канала общественный активист инициативы "ЗупиниЛося" Константин Андриюк. Только обновленный состав руководства сможет наконец усилить контроль за происходящим на дорогах.

К теме Безнаказанность убивает: Харьков стал чуть ли не столицей кровавых аварий

"Очевидно, в Харькове не настолько все контролируют. Я считаю, что после последних 2 ДТП нужно увольнять все руководство патрульной полиции", – сообщил активист.

Нужно инициировать более жесткие законы

Как рассказал Андриюк, плохо, что после каждого резонансного ДТП чиновники делают много "пустых" заявлений. Впрочем, никто не инициирует действенные законы и правила, благодаря которым нарушители будут получать справедливые наказания.

По мнению активиста, улучшить ситуацию смогут:

штрафные баллы, которые выдавали бы водителю в течение года, а за превышение их лимита – лишение права управления транспортом;

уголовная ответственность и конфискация авто за вождение без прав;

конфискация транспортного средства в случае управления в нетрезвом состоянии (больше 3 промилле).

Андриюк считает, что только тогда в Украине смогут начаться определенные изменения.

Инфраструктура безопасности – это важно

По словам активиста, изменения в законодательстве должны параллельно развиваться с безопасной инфраструктурой. Сейчас в Украине она находится на невысоком уровне.

Читайте также Феномен харьковских мажоров: когда прекратят "отмазывать" очередные ДТП

Много аварий случается, так как граждане не понимают важности безопасной инфраструктуры (островки безопасности, светофоры, кольцевые развязки, пешеходные переходы) и не требуют ее развития. В то же время чиновники этим не занимаются.

"Я уверен, что чем лучше будут работать законы, тем больше люди будут понимать, что эти законы для них. Поэтому они будут требовать от власти создания безопасной инфраструктуры", – подытожил Андриюк.

Активист рассказал, благодаря чему может уменьшиться количество ДТП: смотрите видео

Резонансные ДТП в Харькове: последние новости