Нужно готовиться, – в НАТО ожидают обострения в Черном море из-за России

На ситуации в Черном и Азовском морях НАТО должно сосредоточить больше своего внимания. Россия наращивает свое присутствие в Черноморском регионе, поэтому он в ближайшие годы будет центром напряжения.

Усиливает Россию и милитаризация оккупированного Крыма, заявил заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай, пишет "Европейская правда".

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Так, во время дискуссии, организованной в Лондоне Королевским институтом международных отношений, НАТО должно быть готово к эскалации.

Необходимо готовиться к тому, что в ближайшие годы регион будет нестабильным, что Россия будет иметь там большое военное присутствие. Когда Россия уйдет? В ближайший период? Я так не думаю,

– сказал он.

Помощник генсека отметил, что в последние годы НАТО было сосредоточено на усилении защиты союзников в Балтийском регионе на фоне агрессивных действий России. Однако сейчас в центре внимания ситуация в Черном и Азовском морях.

"Черное море сейчас является важным вопросом повестки дня для НАТО и будет таким в ближайшие годы", – подчеркнул Аппатурай.

Отметим, количество патрулирований морских групп НАТО выросло в 2018 году с двух до трех для каждой группы на максимальный период пребывания в Черном море в течение 120 дней в течение года.

Отметим, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что Россия выступает против кораблей США. Несмотря на это расширению военного присутствия быть.

Как Россия проявляет агрессию в Азовском море?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинских порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

Отметим, что в порт Одессы 25 февраля вошел американский эсминец USS Donald Cook, а покинул его 27 февраля. Корабль принял участие в учениях военно-морских сил Турции. "Дональд Кук" – третье американское военно-морское судно, которое провело операцию в Черном море в 2019 году. Его визит в Одессу был четвертым заходом судов США в этот порт с января 2018 года.

Кроме того, в начале июля 2019 года в Черном море состоятся украино-американские учения Sea Breeze-2019. К ним привлекут девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолеты.