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      Телеканал новостей 24 Программы Теория большого вызова
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      Нужно из себя сделать звезду, - интервью с дизайнером Русланом Багинским, покорившим мир

      Теория большого вызова 30 Читати новину українською

      Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и меняют мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гость сегодняшней программы "Теория большого вызова" – украинский дизайнер головных уборов с мировым признанием Руслан Багинский.

      – Я учился на географическом факультете Ивана Франко, я хотел быть режиссером, на самом деле. И я в какой-то момент подумал, классно, что они меня туда запихнули. Я себя не представляю сейчас, честно говоря, режиссером. И мне кажется, этот период обучения в университете, дал какое-то четкое понимание, чем бы я хотел заниматься. Я работал стилистом около трех лет, а еще параллельно делал головные уборы.

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      – Маме всегда это нравилось и вдохновляло, на самом деле. Однако, были моменты, когда я делал много артового, и оно совсем не продавалось, это был период, когда я был свободным художником. Это было очень страшно. А потом с приходом Петра (Петр Ясинский – соучредитель бренда Ruslan Baginskiy, – 24 канал) и новых сил мы сломали этот мир.

      – В Украине очень сложно с производствами, а, в частности, в сфере моды. Обувь и одежду можно сделать массовым продуктом и распродать. Однако, с головными уборами – это сложно. Я сомневался, Петр сомневался. Но когда мы вместе, это все исчезало. И в нас никто не вливал деньги, максимум моя бабушка, которая дала 200 долларов. Это главный инвестор.


      Руслан Багинський

      – Я начал писать звездам. К примеру, Елене Перминовой (российская топ-модель, – 24 канал), которая отписала нам. Мы не могли в это поверить. Потом мы отправили ей головной убор, она поехала на Dior, надела его, конечно все были шокированы. Думаю, что тогда у Петра сработал азарт, и он начал выписывать всем от Рианны, Бейонсе, Мадонны до актеров, стилистов, журналистов.

      Чтобы быть иконой в этой сфере нужно из себя сделать звезду. Это сложнее, чем достучаться до Мадонны.

      – Наши клиенты — это 150 магазинов мира. Основной рынок – это Америка, Британия и страны СНГ. Мы продаемся на лучших онлайн ресурсах мира. Browns – это наш основной ресурс продажи в Лондоне. Там у нас солд-аут (все распродано, – 24 канал) состоялся за неделю, и сейчас у нас уже шесть солд-аутов.

      - В масштабах, возможно, моего маленького мира, я успешен и счастлив. У меня это работает так: если я скажу, что мы классные, то оно дальше, мне кажется, не будет работать. Поэтому я всегда себе говорю: держись в напряжении, и тогда оно будет движевать. Работа – это 90% успеха, а вера в свою работу – это также не менее важно.

      Теги: Новости Украины Мода Стиль и мода Бизнес Теория большого вызова
      Источник: 24 канал
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