Нужно изменить систему, – словацкий политик о децентрализации в Украине

В Киеве разгорелся конфликт вокруг увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Эту ситуацию в прямом эфире 24 канала прокомментировал словацкий политик, заместитель премьер-министра и министр экономики в 1998-2002 годах Иван Миклош.

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"Я не юрист, поэтому не могу сказать, законно ли это решение. Самое важное из этого это то, что эта проблема является системной. В том смысле, что нужно изменить систему так, чтобы была сильнее децентрализация", – отметил эксперт.

Она будет более сильной, когда правящая должность, которая выбрана жителями в этом регионе, будет сильнее, чем полномочия главы городской администрации, который назначен президентом,

– отметил Иван Миклош.

Что такое децентрализация? В целом это процесс передачи определенных (часто значительных) полномочий и права распоряжаться собственным бюджетом от центральных государственных органов органам местного самоуправления.



"Каждый житель села или города имеет право на современную медицину и образование, доступные и качественные административные, коммунальные, социальные услуги, хорошие дороги, чистые и освещенные улицы. Но люди могут влиять на качество этих услуг только тогда, когда ответственные за их предоставление находятся рядом", – так говорится в основах политики децентрализации в Украине.

По его словам, надо изменить закон, чтобы была настоящая децентрализация, а значит усиление полномочий избранных руководителей.

В Словакии так не было, потому что там была настоящая децентрализация. Там все местные полномочия и региональные выполняли люди, которых выбрали,

– вспомнил политик.

Что известно об увольнении Кличко? 4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Соответствующее обращение правительство направило Президенту Украины Владимиру Зеленскому.



По словам премьера Алексея Гончарука, нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и до сих пор существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации.



Виталий Кличко уже отреагировал на решение Кабмина и сказал, что его увольнение является незаконным, неконституционным, недемократическим и противоречит местному самоуправлению.