Нужно ли белить деревья и сжигать листья: самые распространенные мифы среди украинцев

Ежегодно весной украинцы массово начинают белить деревья, бордюры, заборы, столбы и даже канализационные люки. Кроме этого, несмотря на все запреты, люди продолжают портить деревья, а также сжигать листья, загрязняя дымом окружающую среду. Есть ли польза от такого благоустройства, и кому выгодна такая, еще советская традиция – читайте дальше.

Британские ученые выяснили, длина побеленных бордюров в городах Украины равна расстоянию до Луны, а краски, потраченной за время независимости, хватило бы, чтобы побелить Гранд-Каньон.

На самом деле, это выдумка. Никто и никогда не считал ни длины бордюров, ни количества краски. Но поверить можно в любые цифры, ведь белят каждый год в самых неожиданных местах. И даже сейчас энтузиасты продолжают делать это дело.

Миф 1. Побелка – выдумка военных

По словам руководительницы управления экологии Львовского горсовета Александры Сладковой, эта традиция в воинских частях живее, чем в городе. Поэтому это и указывает на то, откуда она пришла.

Началось с того, что во многих населенных пунктах не было освещения, поэтому бордюры, а также столбы и деревья, которые стояли вдоль, помогали хоть как-то ориентироваться людям,

– отметила Александра Сладкова.

Биолог и ландшафтный дизайнер Антон Козырь рассказал одну из теорий. Чтобы ночью из самолетов не было замечено движение военного транспорта, не включали свет. В то же время вдоль дороги, по которой ехали военные, все деревья стояли побелены, поэтому это давало достаточно света.



По одной из версий, белить деревья придумали военные в СССР / Скриншот из видео

Версия о военно-"совковом" происхождении традиции – действительно, логична. Но ни одного документа, письма, доклада или даже воспоминания какого-то гениального военного стратега по этому поводу не найти в документах ни советской, ни украинской, ни любой другой армии мира. Военные не пытались приписать это изобретение себе.

Сам факт побелки существовал задолго до войн современности. В 1876 году Марк Твен написал книгу о приключениях Тома Сойера, в которой главный герой белил забор. То есть, именно Том Сойер – один из первых коммунальщиков, а вовсе не какой-то генерал.



Иллюстрация к роману Марка Твена "Приключения Тома Сойера" / Фото wikiart

Однако шутками о военных мифология беления не ограничивается. Те, кто борются против побелки на собственном дворе, утверждают, что эта привычка, как и многие другие беды, достались нам в наследство от Советского Союза. Ведь нигде в цивилизованном мире нет такого варварства.

Миф 2. Побелка – местный феномен

Не стоит недооценивать иностранцев. В английском языке даже есть пословица "too proud to whitewash and too poor to paint" .Это означает "слишком беден, чтобы покрасить, и слишком горд, чтобы белить".

Известь действительно была настолько доступным материалом, что находила свое применение у экономных хозяев во всех странах и во все времена: от Ганы – в Мексику, от Бельгии – в Китай. Где-то белили молодые фруктовые сады, где-то – хвойные аллеи, а где-то – и одиночные пальмы. В каждой стране свои представления о целесообразности побелки.



Побеленные деревья в Бельгии / Фото Shutterstock

Александра Сладкова рассказала, что в Германии белят весь ствол фруктовых деревьев до первых веток. Делают это в первые 2-3 года после пересадки дерева из рассадника на улицу.

Миф 3. Белить деревья и кусты – вредно

Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" отметил, что в садоводстве белить древа следует, в частности, не весной, а осенью. Он также объяснил, почему это нужно делать.

Это солнечные ожоги, полученные зимой. То есть, когда лежит снег, он отражает свет, обжигает дерева, даже хвою. К примеру, ели Коника очень чувствительны к этому,

– отметил Александр Сергиенко.



Ели Коника / Фото decor-garden

По словам биолога Антона Козыря, побелка помогает против весенних перепадов температуры. Ведь обычно в феврале и марте утром наблюдается минусовая температура. То есть, днем ​​может быть от плюс 5 до плюс 10 градусов, зато утром до минус 5.

Вследствие такого перепада температуры, когда на северной стороне ствола – минус 5, а с южной части – плюс 10, шелушится кора.

Миф 4. Белить деревья и кусты полезно

Эксперты вспомнили один из распространенных мифов в Украине о том, что зайцы грызут деревья. Поэтому именно побелка спасет ствол от повреждения.

Я вас уверяю, что в рассаднике, где зайцы бывают, прикорневую зону дерева обтягивают сеткой специальной, чтобы нельзя было грызть. Но зайцам нравятся не все деревья, а именно вишня слива, яблони и так далее. Их зайцы могут трогать весной, но более эффективным средством является сетка, чем побелка,

– объяснила руководитель управления экологии Львовского горсовета Александра Сладкова.

По мнению ландшафтного дизайнера Антона Козыря, от такого способа уже давно отошли. Сейчас или обматывают деревья агроволокном или мешковиной, или делают такие специальные маты из рогоза. Поэтому побелка не является эффективным вариантом.



В Австралии деревья обивают металлом, чтобы защитить их от опоссумов / Фото hmarochos.kiev

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко отметил, что полезным фактором является борьба с вредителями, с различными бактериальными заболеваниями, с теми, возбудители которых зимуют в коре.

Если вы побелите осенью, и если его не смоет, будет стоять всю зиму, это обезопасит от возбудителей различных – бактериальных и грибковых,

– рассказал Александр Сергиенко.

В то же время по мнению биолога Антона Козыря, такой подход не является научным. Ведь известь уничтожает помощников деревьев, например лишайники, мох, насекомых. Даже можно увидеть на тех деревьях которые не белятся.

Это также видно даже на тех деревьях, на которых побелки нет на протяжении нескольких лет. Зато на этом слое, где они были побелены, нет ни одного лишайника.

По мнению Александра Сергиенко, в городах несколько иная ситуация с побелкой. Ведь там нет сплошного снежного покрова, поэтому деревья более приспособлены к различным возбудителям. Поэтому это, вероятно, желание коммунальщиков показать результаты своего труда.

Александра Сладкова, руководитель управления экологии Львовского горсовета, отметила, что не видит в этой практике как ничего вредного, так и ничего полезного. Это просто такая традиция, которая эстетически меня не радует, но прямого вреда я не вижу", – объяснила она.



Что нужно знать о белении деревьев / Скриншот из видео

Несмотря на то, что нет прямого вреда, однако действует запрет на беление. Согласно приказу №105 Министерства строительства и архитектуры от 2006 года, в Украине запрещено белить известью декоративные деревья и малые архитектурные формы.

Миф 5: Кронирование деревьев – полезно

Эксперты отметили, что обрезку деревьев нужно проводить лишь настолько, насколько это нужно. То есть, до 15% кроны от дерева могут быть обрезаны без вреда.

Если больше то дерево переживает шок и начинается рост водяных побегов. Однако они не прикреплены к ветке нормальным образом, поэтому через 5-7 лет они обломаются.

Что такое кронирование?Кронирование деревьев – это обрезание веток с целью придать дереву нужную форму. Это якобы позволяет омолодить дерево, удалить "опасные" ветви, то есть сухие, треснувшие, слишком тяжелые.

Ландшафтный дизайнер Антон Козырь отметил, что даже в правилах ухода написано, что должна быть обрезка не более 30%. Если срезать больше, это уже считаться уничтожением объекта благоустройства, и предусматривает наказание. Впрочем, по его словам, еще ни одного человека не привлекли к ответственности за это.

Александра Сладкова рассказала, что городам нужны деревья, которые не будут угрожать. Этого можно достичь двумя способами:

Если от дерева отрезать все, что с него может упасть; Чтобы оно было в здоровом состоянии. Здоровое дерево переживет любой дождь и ветер.

По мнению Антона Козыря, для коммунального предприятия "Зеленстрой" – это заработок. "Вы тратите 1000-1500 на обрезку одного дерева. 80% деревьев погибает после этого. Затем вы платите еще несколько тысяч, чтобы его выкорчевать. Это опять заработок. И потом вы должны посадить новое дерево", – отметил мужчина.

Миф 6. Убирать и жечь листья – полезно

Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города", отметил, что уборка листьев – обязательное условие. Если его не убирать:

Будет много мусора на асфальте;

Также если листва залежится – трава запреет, и умрет.

Впрочем, вывозить ли листья – это большой вопрос. Ведь можно под них просто вырывать ямы, зарывать там листья, и через год это будет замечательный компост.



Все "за" и "против" выбрасывания листьев / Фото simya.com

Биолог Антон Козырь отметил, что листья перегниют, и это станет пищей для грибов, бактерий. То есть, их сбросили с дерева, и эти вещества через 1-2 месяца опять туда идут.

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко отметил, что не раз людям объясняли, что не нужно жечь листья, ведь это отравляет воздух, уничтожает фауну и флору.

Ну вот это, вероятно, старая традиция, и непонимание, нежелание делать удобрение. Потому что компост – это очень хорошо, это посадочный материал, туда можно сажать все: и деревья, и саженцы, и кусты, и даже рассаду,

– рассказал Александр Сергиенко.

Миф 7: Сажать ежегодно новое – правильно

По мнению экспертов, у украинцев до сих пор работает затратный бюджетный принцип в озеленении. То есть, каждый год нужно засадить определенное количество кустов, деревьев – выполнить план. Зато в Европе акцентируют на том, чтобы поддерживать то, что растет.

Это такой советский способ организации работы. Выгоднее иметь такой заказ на посадку однолетних цветов чем на посадку многолетних. Не видно, куда эти деньги идут, грубо говоря. Что это как расходы, которые мы можем не нести. И это отмасштабированно до уровня города,

– пояснила руководитель управления экологии Львовского горсовета Александра Сладкова.

Такого же мнения придерживается и ландшафтный дизайнер Антон Козырь. Он отметил, что это бизнес, на котором можно зарабатывать. Ведь нельзя проверить, сколько высадили деревьев или кустов.

"Это просто возможность зарабатывать, коррупционные схемы. Этим должны заниматься прокуратура и суды, которые, к сожалению, как эти петунии. Только являются частью этих коррупционных схем", – подчеркнул Антон Козырь.

Итак, идеальный двор весной – это тот, на котором вы не заметили особых изменений. Поэтому если вам мозолит глаза неухоженность и беспорядок, нужно хвататься не за тряпку и краску, а за ручку и квитанции за квартплату. Там найдете контакты тех, кому платите за изуродованные тополя и причудливых зверушек из пластиковых бутылок.