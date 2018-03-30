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Нужно ли детям заниматься музыкой: ответ ученых

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Занятия музыкой полезны для детей
Занятия музыкой полезны для детей / scarymommy.com

Уроки музыки и рисования могут значительно улучшить академическую успеваемость у детей.

Такой вывод сделали ученые из Нидерландов.

Ученых обеспокоил тот факт, что занятия музыкой все чаще исчезают из школьных программ. Поэтому они провели опыт с участием 147 школьников, чтобы все выяснить, нужна ли детям образование.

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Опыт длился полтора года. В течение этого времени часть детей посещала уроки музыки и рисования.

В конце ученые выяснили, что обучение музыке позитивно влияет на познавательные навыки детей. Что в результате помогло детям, которые занимались музыкой, улучшить академическую успеваемость.

Оказалось, что дети, которые занимаются музыкой, лучше своих сверстников владеют языком, тщательно планируют свое время и организуют работу над домашними заданиями.

Также полезным оказалось рисования. Оно помогло детям улучшить визуальную и краткосрочную память.

Теги: Образование Музыка LifeStyle Дети
Источник: 24 Канал
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