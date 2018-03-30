Нужно ли детям заниматься музыкой: ответ ученых

Уроки музыки и рисования могут значительно улучшить академическую успеваемость у детей.

Такой вывод сделали ученые из Нидерландов.

Ученых обеспокоил тот факт, что занятия музыкой все чаще исчезают из школьных программ. Поэтому они провели опыт с участием 147 школьников, чтобы все выяснить, нужна ли детям образование.

Читайте также: Дети, похожи на своих родителей, имеют более крепкое здоровье: исследование психологов

Опыт длился полтора года. В течение этого времени часть детей посещала уроки музыки и рисования.

В конце ученые выяснили, что обучение музыке позитивно влияет на познавательные навыки детей. Что в результате помогло детям, которые занимались музыкой, улучшить академическую успеваемость.

Оказалось, что дети, которые занимаются музыкой, лучше своих сверстников владеют языком, тщательно планируют свое время и организуют работу над домашними заданиями.

Также полезным оказалось рисования. Оно помогло детям улучшить визуальную и краткосрочную память.