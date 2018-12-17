Нужно ли принимать витамин D: объяснение Супрун

Прием витамина D просто так — не панацея от болезней. Более того, высокие дозы будут вредными для здоровья.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Она отметила, что мы получаем витамин D побывав на солнышке или вместе с едой: жирной рыбой и яйцами. И обычно – этого достаточно для того, чтобы здоровый человек получила свою порцию витамина. И все же, многие люди продолжают его принимать дополнительно – в пищевых добавках или витаминных комплексах.



Здоровый человек получает достаточно витамина D с питанием и от солнца

Супрун отметила, что исследование не показало эффективности рутинного приема витамина D для предотвращения переломов костей, депрессии, рака и сердечно-сосудистых болезней. Зато показана эффективность витамина D в предотвращении болезней верхних дыхательных путей и обострений астмы и поликистоза яичников.

Ульяна Супрун "Группам риска, которым советуют проходить тестирование на уровень витамина D в крови, есть люди с ожирением (индекс массы тела более 35), веганам, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта и печени, нарушением всасывания, людям пожилого возраста, особенно если они выходят из дома. Остальным рутинную проверку на уровень витамина D официальные учреждения не советуют – не тратьте деньги".

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