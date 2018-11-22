Нужно ли удалять миндалины (гланды)
Если раньше врачи предлагали удалить миндалины на всякий случай, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Специалисты уверяют, что этот орган имеет важную функцию.
По словам врачей, миндалины выполняют важную функцию: они защищают организм от инфекций, на них оседает до 70% бактерий, попадающих в организм при дыхании.
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Специалисты рекомендуют удалять миндалины в таких случаях:
- Лимфатическая ткань замещается соединительной и миндалины перестают выполнять защитную функцию;
- Полностью нарушается носовое дыхание, кислород поступает только через ротовую полость, появляется ночной храп;
- Голос становится гнусавым;
- Развивается так называемый аденоидный тип лица;
- Воспаляются носовые пазухи, гаймориты и синуситы становятся постоянными заболеваниями, как и инфекции дыхательных путей.
Удаление миндалин может негативно повлиять на ваше здоровье
В некоторых случаях удаление миндалин противопоказано, например, при туберкулезе, серьезных заболеваниях крови, легких, сердца и других органов, аномалиях развития глотки.
Подчеркиваем, учесть все показания и противопоказания и назначить адекватное лечение может только врач.
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