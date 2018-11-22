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      Нужно ли удалять миндалины (гланды)

      84 Читати новину українською
      Нужно ли удалять миндалины
      Нужно ли удалять миндалины / dityinfo.com

      Если раньше врачи предлагали удалить миндалины на всякий случай, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Специалисты уверяют, что этот орган имеет важную функцию.

      По словам врачей, миндалины выполняют важную функцию: они защищают организм от инфекций, на них оседает до 70% бактерий, попадающих в организм при дыхании.

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      Специалисты рекомендуют удалять миндалины в таких случаях:

      1. Лимфатическая ткань замещается соединительной и миндалины перестают выполнять защитную функцию;
      2. Полностью нарушается носовое дыхание, кислород поступает только через ротовую полость, появляется ночной храп;
      3. Голос становится гнусавым;
      4. Развивается так называемый аденоидный тип лица;
      5. Воспаляются носовые пазухи, гаймориты и синуситы становятся постоянными заболеваниями, как и инфекции дыхательных путей.

      Видалення мигдалин

      Удаление миндалин может негативно повлиять на ваше здоровье

      В некоторых случаях удаление миндалин противопоказано, например, при туберкулезе, серьезных заболеваниях крови, легких, сердца и других органов, аномалиях развития глотки.

      Подчеркиваем, учесть все показания и противопоказания и назначить адекватное лечение может только врач.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Здоровая жизнь Медицина
      Источник: 24 канал
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