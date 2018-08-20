Нужно ли верить в эффект плацебо: объяснения Супрун

Плацебо – это вещество, не имеющее лечебных свойств, но его рекомендуют употреблять в качестве лекарства.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, в каких случаях плацебо неэффективны, говорится на странице в Facebook.

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А вот когда человек чувствует себя лучше после принятия такого препарата, то это называется эффектом плацебо.

Однако не существует данных о том, что плацебо может обеспечивать устойчивый терапевтический эффект. Выводы же о положительных результатах в лечении болезней благодаря лишь эффекту плацебо являются достаточно манипулятивными.

Нужно верить в эффект плацебо

Супрун объяснила, что плацебо не может ликвидировать заболевания, потому не действует на первопричину. Сознание и эффект плацебо не может уменьшить опухоль или снизить уровень холестерина в крови. С этим могут справиться только лекарства с доказанной эффективностью.

Если исключить эти факторы и доверять только действию плацебо, человек может отказаться от лечения. Если болезнь не касается тех, что проходят естественным путем, то это очень опасно.