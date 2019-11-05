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      Нужно ли вкладываться в золото

      19 Читати новину українською
      Инвестиции в золото
      Инвестиции в золото

      Директор официального партнера Альпари в Киеве Людмила Глушак о том, нужно ли вкладываться в золото и какие варианты для этого есть.

      В наши дни в условиях экономической нестабильности все больше людей переводят свои средства в реальную материальную ценность. Такой ценностью являются драгоценные металлы, чаще всего – золото. О том, как приобретение этого металла помогает сохранить и даже приумножить средства, читайте в интервью с директором официального партнера Альпари в Киеве Людмилой Глушак.

      – Людмила, почему спрос на золото растет в последнее время?

      – Золото пользуется все большей популярностью из-за роста его стоимости. Растет и спрос, а вот его природные запасы не безграничны. Золото покупается центральными банками, частными корпорациями и физическими лицами для гарантии стабильности. Ведь национальные валюты могут обесцениться, а с золотом такого не случится. Только за последний десяток лет золото выросло в цене в американских долларах почти на 170%. На спрос влияет и политическая нестабильность. На сегодняшний день торговый конфликт США и Китая толкает цену на золото вверх.

      – Необходимо ли приобретать золото именно сейчас? И почему?

      – К сожалению, сегодня далеко не все инвестиционные инструменты дают уверенность и в плане приумножения средств, и в плане сохранения того, что есть. Единственный надежный инструмент, который может защитить от рисков на фоне постоянно растущей инфляции и снижения процентных ставок, это золото. Чем больше рисков, тем больше инвесторов делают вклады в этот драгоценный металл. А именно сейчас рисков много. Если в 2016 году можно было отдать по 1250 $ за тройскую унцию, то сегодня она колеблется уже 1500 $. А через год цена, по оценкам экспертов, может вырасти до 1700 $. Так что, если не купить золото сегодня, то завтра его приобретение обойдется дороже.

      – Как частные инвесторы могут вложиться в золото?

      – Чаще всего начинающие инвесторы предпочитают ювелирные украшения. Но здесь нужно понимать, что вы приобретете золото 750 пробы, и это в лучшем случае. Также придется заплатить за работу ювелира. А она может составлять до половины от стоимости изделия. Украшения хороши лишь для красоты, а в качестве инвестиций это не лучший вариант. Выгоднее покупать золотые слитки. В этих случаях вы покупаете чистое золото по ближайшей к котировкам на бирже цене.

      Слитки изготовлены из драгоценного металла 999 пробы, а не из 750, как ювелирные украшения. Еще один вариант – проведение сделок с золотом на рынке Форекс. Инвесторы предпочитают работать с парой XAUUSD из-за отсутствия резких колебаний и выгодной продажи. Однако в этом случае надо понимать, что для этого нужно выбрать правильную стратегию. А узнать, как заработать на торговле золотом, можно на сайте компании Альпари.

      – Лично для себя Вы бы выбрали инвестирование в золото?

      – Конечно. Инвестировать в золото нужно, ведь это стабильный актив, который на протяжении всего существования только растет в цене.

      blog_ava
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      Теги: Золото Инвестиции Финансы
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